İsrail Ordusu, Filistinlilerin Çadırlarını Bombaladı

ÇADIR KAMPI BOMBARDIMANI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin orta kesiminde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadır kampını, “tahliye” uyarısının ardından bombaladı. Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu Deyr el-Belah bölgesinde çadırların boşaltılmasını istedi. Aksa Şehitleri Hastanesi yakınlarındaki alanda yaklaşık 200 Filistinli ailenin bulunduğu ifade edildi. İsrail’in “tahliye” uyarısından kısa süre sonra bu alan, 3 savaş uçağı tarafından hedef alındı. Filistinlilerin cep telefonlarına gelen uyarı mesajları sonrasında büyük bir panik ile çadırları terk ettiği aktarıldı.

BOMBARDIMANIN SONUÇLARI

Tanıklar, bombardımanın çadırlar ve içindekilerin imhasına yol açtığını bildirdi. İsrail saldırıları sebebiyle çeşitli bölgelerden kaçan Filistinli 200 ailenin yeniden sokaklarda kaldığı ifade edildi. Aksa Şehitleri Hastanesi’nden alınan bilgilere göre, bombardıman sonrası yaralanan bazı siviller hastanede tedavi altına alındı.

GÜVENLİ BÖLGE İDDİALARI

İsrail ordusu, yaklaşık 2 yıldır abluka altında tutarak bombalamaya devam ettiği Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Filistin halkını, “güvenli bölge” olarak öne sürdüğü güney istikametine zorlayarak çeşitli saldırılarla hedef alıyor.