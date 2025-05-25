İsrail Ordusu, Gazze’ye Girdi

İSRAİL ORDU HABERLERİ GAZZE’DE YENİ TAKTİKLER

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, paraşütçü tugayı Gazze Şeridi’ne girdi ve bu girişin 24 saat sürdüğü belirtildi. İddialara göre, şu ana kadar bölgeye giren birliklerin bir çatışma yaşamadığı ifade ediliyor. Aynı zamanda Filistinli direniş gruplarının Gazze’nin güneyine geçtiği bilgisi var. Gazze Şeridi’nin kuzey ve güneyindeki Han Yunus bölgeleri iki ayrı çatışma merkezi haline geleceği öne sürülüyor. Bu süreçte İsrail ordusunun, geçmişteki hızlı hareketlerine kıyasla daha yavaş ilerlediği ve ilerleme kaydettiği aktarıldı.

İSRAİL ORDU HAVA SALDIRILARINDA ARTIŞ

Dün, İsrail ordusu 24 saat içinde Gazze Şeridi’ne yönelik 100 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Saldırıların, Filistinli gruplara ait askeri unsurları hedef aldığı ileri sürüldü, ancak birçok sivilin bu saldırılarda hayatını kaybettiği de bildirildi. Bu durum, bölgedeki sivillerin ne denli zor bir durumda olduğunu gösteriyor.

Ateşkes SONRASI YENİ SALDIRILAR

İsrail ordusu, 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesi bozdurarak 18 Mart sabahı yeniden şiddetli saldırılara başladı. Saldırılar başladığından bu yana, çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere 3 bin 747 Filistinli hayatını kaybetti, 10 bin 552 kişi ise yaralandı. 7 Ekim 2023’ten itibaren düzenlenen saldırılarda ise bu sayı 53 bin 901’e, yaralı sayısı da 122 bin 593’e ulaştı. İlerleyen süreçte İsrail ordusu, Gazze Şeridi üzerindeki işgali genişletme ve kalıcı hale getirme planlarını uygulamaya koydu.

Bununla birlikte, Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamının işgal edileceğini duyurdu. Plan doğrultusunda, İsrail ordusu Gazze’yi kalıcı olarak işgal ederken, Filistinlilerin güneydeki toplanma kamplarına sürüleceği vurgulandı. Burada Filistinlilere “hayatta kalacakları” kadar insani yardım sağlanacak. Daha ileri giden İsrailli bakanlar, Gazze’de sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, ardından da başka ülkelere sürmeyi tasarladıklarını belirtti.