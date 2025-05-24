İsrail Ordusu Gazze’ye Girdi

SON GELİŞMELERİ KAPSIYOR

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, son zamanlarda paraşütçü tugayının Gazze Şeridi’ne girişi 24 saat sürdü. Haberde, daha önce bölgeye giren birliklerin herhangi bir çatışma yaşamadığı ifade edildi. Ayrıca, bazı Filistinli direniş gruplarının Gazze’nin güneyine geçtiği öne sürüldü. Bu durum, Gazze Şeridi’nin kuzey ve güneyinde Han Yunus bölgesi olmak üzere iki ayrı çatışma merkezi oluşturabileceği yorumlarını doğurdu. İsrail ordusunun, geçmişteki operasyonlardan farklı olarak daha yavaş hareket ettiği ve ilerleme kaydettiği aktarıldı.

GAZZE’YE HAVA SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail ordusunun dün içerisinde Gazze Şeridi’ne 100 hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Açıklamada, bu saldırıların hedefinin Filistinli gruplara ait askeri unsurlar olduğu iddia edilse de, bölgede birçok sivilin hayatını kaybettiği saldırıların da gerçekleştiği vurgulandı.

ATEŞKES SONRASI YENİ SALDIRILAR BAŞLADI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde 19 Ocak’ta başlayan ateşkesin sona ermesinin ardından 18 Mart sabahı itibarıyla şiddetli saldırılara geri döndü. Bu saldırıların başlamasından bu yana çoğunluğunu yaşlı, kadın ve çocukların oluşturduğu 3 bin 747 Filistinli hayatını kaybetti, 10 bin 552 kişi de yaralandı. 7 Ekim 2023’ten bu yana gerçekleşen saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 901’a, yaralıların sayısı ise 122 bin 593’e ulaştı.

KALICI İŞGAL PLANI GÜNDEME GELİYOR

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nde işgali genişletip kalıcı hale getirecek saldırı planını hayata geçirdiği bildiriliyor. Başbakan Binyamin Netanyahu, “Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceğiz” açıklamasında bulundu. Plan çerçevesinde, İsrail ordusu Gazze’yi kalıcı olarak işgal edecek, Filistinlilerin Gazze’nin güneyindeki “toplama kamplarına” sürülmesi öngörülüyor. Ayrıca, bu kamplarda Filistinlilere “hayatta kalacakları” kadar insani yardım sağlanacağı belirtiliyor. İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi’nde kalan tüm unsurları yok edeceklerini ve Filistinlileri önce güneye, ardından da başka ülkelere göndermeyi planladıklarını duyurdu.