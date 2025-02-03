İsrail Ordusu Lübnan’ın Güneyini Bombaladı

İSRAİL ORDUSU ATEŞKESİ İHLAL EDİYOR

İsrail ordusu, Lübnan ile yapılan ateşkese rağmen, ülkenin güneyinde işgale devam ediyor. Bölgedeki binaları yerleştirdiği patlayıcılarla havaya uçurdu.

HİZBULLAH’IN ALTYAPISINI YIKMAK AMACIYLA OPERASYON

İsrail ordusu tarafından paylaşılan görüntülerde, Lübnan’ın güneyindeki binaların “Hizbullah’ın altyapısını yıkmak” için bombalandığı bildiriliyor. Ancak, bu görüntülerin hangi belde veya köye ait olduğu belirtilmemiş.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde Hizbullah’a ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini savunuyor ve “kapsamlı operasyonların sürdüğünü” vurguluyor. Paylaşılan görüntülerde, kırsal alandaki binaların yıkıldığı ve tarım arazilerine de zarar verildiği görülüyor.