İsrail Ordusu: Uzun Süreli Savaş İçin Hazırız

İSRAİL ORDUSU İRAN’A SALDIRILARDA BULUNDU

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, bu sabah erken saatlerde başlatılan İran’a yönelik saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Defrin, İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisini hedef aldıklarını söyleyerek, bu tesisi ‘önemli ölçüde vurduklarını’ öne sürdü.

OPERASYONUN SÜREKLİLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

İsrail ordusunun İran’a yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü kaydeden Defrin, “Uzun sürecek bir operasyona hazırlanmamız gerekiyor.” ifadesini kullandı. Ayrıca, İran’ın saldırılara misilleme yapmayı planladığı bilgisini vererek, Tahran’ın bu planlarını ‘takip ettiklerini ve gerekli hazırlıkları yaptıklarını’ aktardı.

İRAN’DA BİRÇOK KENTE YÖNELİK SALDIRILAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İsrail, sabaha karşı İran’ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan’daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar gerçekleştirmişti. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil olmak üzere bazı üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Ayrıca, İsrail’in Tahran’daki saldırılarında sivil yerleşim alanları da hedef alınırken birçok sivilin can verdiği bildirildi.