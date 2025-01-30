İsrail Ordusundan Ateşkes İhlali Açıklaması

ORDU AÇIKLAMASINDA GAZZE’DEKİ DURUMUN HATTI ÇİZİLDİ

Ordunun X platformu üzerinden yaptığı açıklama, Gazze’deki güncel durum hakkında bilgiler sundu. Açıklamada, ordu güçlerinin son saatlerde Gazze’deki belirli bölgelerde “ordu güçlerinin üzerlerine doğru ilerleyen ve kendilerine tehdit oluşturan şüphelileri uzaklaştırmak” amacıyla aralıklı ateş açtığı kaydedildi.

İHA’YLA YAPILAN MÜDAHALELER

Açıklamada, ayrıca İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) Gazze’nin orta kesiminden kuzeye giden bir araca yönelik olarak, “ateşkes anlaşmasına göre geçişe izin verilmeyen bir bölgeden denetimsiz geçtiği iddiasıyla” ateş açtığı bilgisi verildi.