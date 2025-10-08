İsrail, Özgürlük Filosu’na Müdahale Etti

ISRAIL DONANMASI GEMİLERİ ELE GEÇIRİYOR

İsrail donanması unsurları, Gazze Şeridi üzerine uygulanan yasa dışı ablukayı aşmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla hareket eden Özgürlük Filosu Koalisyonu’ndaki gemileri uluslararası sularda yasa dışı bir şekilde ele geçirmeye başladı. Gemiye çıkan askerler, olay esnasında 3 defa havaya ateş açtı. İsrail donanmasının müdahalesiyle Özgürlük Filosu’ndaki gemiler uluslararası sularda kuşatıldı ve filo yetkilileri, iletişimin koptuğunu ve kameraların kapatıldığını duyurdu.

CANLI YAYINDA ANONS VE ACİL DURUM PROTOKOLLERİ

Filonun yaptığı canlı yayınlarda, İsrail ordusunun “durulmaması halinde gemilere müdahale edeceği” uyarıları duyuldu. Canlı yayın sırasında gemilerdeki katılımcıların, önceden belirlenen acil durum protokollerine uygun olarak can yeleklerini giyip oturmuş halde beklediği gözlemlendi. Canlı yayında, İsrail donanmasına ait hücumbotların filodaki gemilerin etrafını sardığı ve katılımcıların telefonlarını denize attıkları görüntüler de ortaya çıktı. Filonun amiral gemisi Vicdan’dan yapılan yayın sırasında, filo sözcülerinden Kasım Aktağ, “Gemiler etrafımızı sardı, askerler gemiye çıkmak için yanaşıyor, bizleri asla unutmayın, gündemde tutun, birlik beraberliğimizi koruyalım” ifadelerini kullandı.

İLETİŞİM KOPTU

Anonsların ardından canlı yayın kesildi ve İsrail askerleri gemiye çıkmaya başladı. Çok sayıda tekneyle iletişim koptu. Filonun basın bilgilendirme grubundan yapılan açıklamada, “Gemilerimiz yasa dışı kuşatma altında. Kameralar devre dışı kaldı ve gemilere askeri personel çıktı. Gemiyle iletişimimiz koptu” denildi. Açıklamada, İsrail unsurlarının Gazze’den yaklaşık 120 deniz mili uzaklıkta filoya saldırdığı belirtildi.

İSRAİL’DEN AÇIKLAMA

İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, müdahale edilen gemi ve yolcuların İsrail’deki bir limana transfer edildiği vurgulandı. Tüm yolcuların güvende olduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı. Açıklamada ayrıca yolcuların en kısa sürede sınır dışı edilmelerinin beklendiği ifade edildi. Filoda amiral gemisi Vicdan dışında toplam 8 tekne bulunuyor.