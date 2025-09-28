Dünya

İsrail Saldırılarında Gazze’de 15 Sivil Ölüm Var

israil-saldirilarinda-gazze-de-15-sivil-olum-var

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına devam ediyor.

15 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Filistinli kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının Gazze’nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı yakınlarındaki kalabalık bir pazar bölgesini hedef aldığını duyurdu. Bu saldırıda 15 sivil yaşamını yitirirken, 70 kişi de yaralandı. Olay yerine giden ambulanslar, yaralıları Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki El-Awda Hastanesi’ne taşıdı. Sağlık çalışanları, bazı yaralıların ağır durumda olduğunu ve bu durumun can kaybını artırma ihtimali taşıdığını belirtiyor.

ÖLÜ SAYISI 98’E YÜKSELDİ

Filistinli sağlık kaynakları, İsrail’in bu sabah başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 98’e ulaştığını bildirdi. Açıklamalara göre, bu ölümlerin 52’si Gazze şehrinde, 37’si Gazze Şeridi’nin merkezi bölgelerinde ve 9’u ise güneydeki Han Yunus bölgesinde gerçekleşti. Ayrıca, İsrail bu sabah Nuseyrat ve El-Şati Mülteci Kampları’nın çevresindeki alanlara da bombardıman düzenledi.

ÖNEMLİ

Gündem

Marmara Denizi’nde 1,6 Milyon Kişi Yüksek Riskte

Marmara Denizi'ndeki araştırmalara göre, fırtına ve deniz seviyesi yükselmesi nedeniyle 1,6 milyon kişi kıyı erozyonu riskiyle karşı karşıya, uzmanlar önlemler alınmasını öneriyor.
Gündem

Kırşehir’de Ömer Kılıç Ailesini Katletti

Kırşehir'de bir aile tartışması sonucunda 37 yaşındaki bir adam, annesi ve babasını bıçakla öldürürken, iki kuzenini de yaraladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.