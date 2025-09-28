İsrail Saldırılarında Gazze’de 15 Sivil Ölüm Var

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına devam ediyor.

15 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Filistinli kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının Gazze’nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı yakınlarındaki kalabalık bir pazar bölgesini hedef aldığını duyurdu. Bu saldırıda 15 sivil yaşamını yitirirken, 70 kişi de yaralandı. Olay yerine giden ambulanslar, yaralıları Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki El-Awda Hastanesi’ne taşıdı. Sağlık çalışanları, bazı yaralıların ağır durumda olduğunu ve bu durumun can kaybını artırma ihtimali taşıdığını belirtiyor.

ÖLÜ SAYISI 98’E YÜKSELDİ

Filistinli sağlık kaynakları, İsrail’in bu sabah başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 98’e ulaştığını bildirdi. Açıklamalara göre, bu ölümlerin 52’si Gazze şehrinde, 37’si Gazze Şeridi’nin merkezi bölgelerinde ve 9’u ise güneydeki Han Yunus bölgesinde gerçekleşti. Ayrıca, İsrail bu sabah Nuseyrat ve El-Şati Mülteci Kampları’nın çevresindeki alanlara da bombardıman düzenledi.