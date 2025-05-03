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İsrail Savaş Uçakları Suriye’yi Vurdu

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İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI ŞAM’A SALDIRDI

Suriye’nin başkenti Şam’da, Haresta ve Tel Mınin bölgelerinde yer alan hedeflere İsrail savaş uçakları tarafından saldırılar düzenlendi. Ayrıca, Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra’daki çeşitli noktalara da saldırılar gerçekleştirildi. Bu kentlere yapılan en az 12 saldırıda, can kaybıyla ilgili herhangi bir resmi bilgi henüz paylaşılmadı.

SALDIRILARIN SEBEBİ AÇIKLANDI

İsrail ordusu, düzenlenen saldırılarla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, belirli askeri alanlar, uçaksavar sistemleri ve füze altyapısının hedef alındığı belirtildi. İsrail, “gerekli olduğu takdirde” saldırıların devam edeceği tehdidinde bulundu.

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