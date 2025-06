İsrail Savaşın Ekonomik Yükünü Taşıyor

İSRAİL’İN SAVAŞ MALİYETİ MAKASLIYOR

İsrail’in İran’a başlattığı savaş, ikinci haftasına girmiş durumda. Bu çatışmanın sadece diplomatik değil, ekonomik etkileri de gündeme geliyor. Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, savaşın maliyetleri oldukça yüksek, bu durum İsrail’in uzun süreli bir savaş sürdürme kapasitesini de sınırlandırıyor. Uzmanlar, Tel Aviv yönetiminin bu savaşın faturasını ödemesinin kolay olmayacağını vurguluyor.

DEMİR KUBBE’NİN MALİYETİ

Wall Street Journal’a göre, İsrail için savaşın en büyük maliyet kalemi, İran füzelerini havada etkisiz hale getirmek amacıyla kullanılan savunma sistemleri. Önleyici sistemlerin maliyeti günlük olarak on milyonlarca dolardan 200 milyon dolara ulaşabiliyor. Örneğin, ABD ile İsrail’in ortak geliştirdiği Davud’un Sapanı savunma sisteminin her devreye girişi yaklaşık 700 bin dolara mal oluyor. Uzun menzilli balistik füzeleri hedef alan Arrow 3 sisteminin tek bir önlemesi ise yaklaşık 4 milyon dolar tutuyor. Arrow 2 sisteminin maliyeti de her önleme için yaklaşık 3 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

F-35’LERİN HAVA MALİYETİ

Askeri harcamalar sadece bu sistemlerle sınırlı değil. F-35 gibi savaş uçaklarının İsrail topraklarından uzaklarda saatlerce havada kalmasının da önemli maliyetleri bulunuyor. Uzmanlara göre, bu uçakların bir saatteki uçuş maliyeti yaklaşık 10 bin dolar. Ayrıca jetlerin havada yakıt ikmali ve mühimmat maliyetleri de bunun dışında kalıyor.

HASAR VE TAHMİN MALİYETLERİ

Askeri harcamaların yanı sıra, saldırılardan kaynaklanan tahribatın da maliyetleri artırdığı belirtiliyor. Bazı tahminlere göre, sadece onarım ve yeniden inşa çalışmaları İsrail’e en az 400 milyon dolara mal olabilir. Uzmanlar, bu artan maliyetlerin İsrail üzerinde savaşın hızla sonlandırılması yönünde baskı oluşturduğunu ifade ediyor. İran’ın saldırılarının ardından, İsrail ekonomisinin büyük bir bölümü durma noktasına geldi. Uzmanların tahminine göre, İran ile bir ay sürebilecek bir savaşın toplam maliyeti yaklaşık 12 milyar dolara ulaşabilir. Ayrıca, balistik füzelerin neden olduğu tahribatın, İsrail’in geçmişteki savaşlarında gördüğünden çok daha ağır olduğu vurgulanıyor.