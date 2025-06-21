İsrail Savaşının Maliyeti Yüksek Olacak

İSRAİL’İN SAVAŞ MALİYETİ HAKKINDAKİ ANALİZ

İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaş ikinci haftasında devam ediyor. Bu savaşın yalnızca diplomatik etkileri değil, ekonomik sonuçları da dikkat çekiyor. Amerikan Wall Street Journal’ın haberine göre, savaşın İsrail için getirdiği maliyetler oldukça yüksek. Uzmanlar, bu maliyetlerin İsrail’in uzun süreli bir savaşı sürdürme kapasitesini sınırlayabileceğini belirtiyor. Tel Aviv yönetiminin savaşın maliyetini karşılaması ise kolay olmayacak.

SAVUNMA SİSTEMLERİ EN BÜYÜK MALİYET KALEMİ

Wall Street Journal’da yer alan bilgilere göre, savaşın İsrail için en büyük maliyetini İran füzelerini havada imha etmek amacıyla kullanılan savunma sistemleri oluşturuyor. Önleyici sistemlerin maliyeti, günlük on milyonlarca dolardan 200 milyon dolara kadar yükseliyor. Örneğin, ABD ile İsrail’in ortak geliştirdiği Davud’un Sapanı savunma sisteminin her devreye girişi yaklaşık 700 bin dolar tutuyor. Uzun menzilli balistik füzeleri hedef alan Arrow 3 sisteminin yalnızca bir önleme maliyeti yaklaşık 4 milyon dolar, daha eski versiyonu olan Arrow 2 sisteminin maliyeti ise yaklaşık 3 milyon dolar olarak belirleniyor.

ASKERİ HARCMALAR VE F-35 MALİYETİ

Askeri harcamalar bununla sınırlı kalmıyor. F-35 savaş uçaklarının, İsrail topraklarından uzakta, saatlerce havada tutulması da ek maliyet getiriyor. Uzmanlara göre, bu uçakların her biri için bir saatlik uçuş maliyeti ortalama 10 bin dolar. Jetlerin havada yakıt ikmali ve mühimmat masrafları ise ayrıca dikkate alınması gereken bir diğer kalem.

TAHRİBAT VE ONARIM MALİYETLERİ

Askeri harcamaların yanı sıra, saldırılarda hasar gören binaların oluşturduğu tahribat da maliyetleri artırıyor. Bazı tahminler, yalnızca onarım ve yeniden inşa çalışmalarının bile İsrail’e en az 400 milyon dolara mal olması görüşünde. Uzmanlar, tüm bu artan maliyetlerin, İsrail üzerinde savaşı hızla sonlandırma yönünde baskı yaratabileceğini ifade ediyor. İran saldırılarının ardından son günlerde İsrail ekonomisinin büyük bölümü durma noktasına geldi. İran ile bir ay sürebilecek bir savaşın toplam maliyetinin yaklaşık 12 milyar dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor. Balistik füzelerin verdiği tahribat, İsrail’in son yıllardaki savaşlarında yaşadıklarından çok daha ağır bir tablo çiziyor.