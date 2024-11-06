İsrail Savunma Bakanı Gallant Görevden Alındı

GAZZE’DE DEVAM EDEN SALDIRILAR

Gazze’de bombaların sesi durmuyor. Gece gündüz demeden süren saldırılarda, başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere savunmasız olan halk katlediliyor.

İSRAİL ORDUSUNDA ÇÖZÜLMELER DEVAM EDİYOR

Gazze’ye ölüm yağdıran ve masumları katleden İsrail ordusunda çözülmeler yaşanıyor.

YOAV GALLANT’IN GÖREVİNE SON VERİLDİ

İsrail Başbakanı Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın görevini sonlandırdı. Netanyahu ile Gallant arasındaki anlaşmazlık herkesçe biliniyordu.

GERİ ADIM ATMIŞTI

Daha önce Netanyahu’nun Gallant’ı görevden alma girişiminde bulunduğu ancak protestolar sonrası bu kararından geri adım attığı görüldü.

YENİ GÖREV ATAMALARI YAPILDI

Gallant’ın yerine Dışişleri Bakanı Israel Katz’ın yeni Savunma Bakanı olduğu açıklandı.

YENİ DIŞİŞLERİ BAKANI GİDEON SAAR OLDU

Ülkenin yeni Dışişleri Bakanı ise Gideon Saar olarak belirlendi.

NETANYAHU’DAN AÇIKLAMALAR

Netanyahu, atamalarla ilgili yaptığı açıklamada, “İsrail Başbakanı olarak en büyük görevim, İsrail’in güvenliğini korumak ve ülkemizi kesin bir zafere taşımaktır. Savaş zamanında başbakan ile savunma bakanı arasında tam bir güven esastır. Başlangıçta bu güvene sahip olsak ve kampanyanın ilk aylarında çok şey başarmış olsak da, son aylarda, Savunma Bakanı ile aramdaki bu güven aşındı,” dedi. Netanyahu, Gallant ile arasında “ciddi görüş ayrılıkları” meydana geldiğini de belirtti.

GALLANT’IN AÇIKLAMALARI

Gallant ise yaptığı açıklamada, “İsrail devletinin güvenliğini sağlamak hayatımın göreviydi ve her zaman öyle kalacak” ifadesini kullandı. Ayrıca, Netanyahu’nun Gazze’de “mutlak zafer” açıklamasını “saçmalık” olarak değerlendirdi.