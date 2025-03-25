İsrail Savunma Bakanı’ndan Gazze’ye Tehdit

İSRAİL ORDUSU SALDIRILARA YENİDEN BAŞLADI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını tekrar başlattı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze’ye yönelik başlatılan bu saldırılara dair planları onayladığını bildirdi.

SAVUNMA BAKANI KATZ’TAN HAMAS’A UYARI

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Katz’ın Gazze Tümeni’ne bağlı askeri üsse bu sabah gerçekleştirdiği ziyaret sırasında komuta kademesiyle bir toplantı yaptığı belirtildi. Burada, İsrail’in ateşkesi bozarak 18 Mart’ta Gazze’ye yönelik yeniden başlattığı saldırılarla ilgili planların onaylandığı aktarıldı. Ana hedeflerinin Gazze’de tutulan tüm İsrailli esirleri getirip evlerine ulaştırmak olduğunu söyleyen Katz, aksi takdirde Gazze’nin “topraklarını ele geçireceklerini” ifade ederek Hamas’ı ağır bedeller ödemekle tehdit etti.

PLANLAR GÖRÜŞÜLDÜ

İsrail’in “Güç ve Kılıç Harekatı” olarak adlandırdığı Gazze’ye yönelik saldırı planlarının tartışıldığı toplantıya, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Tamir Yadai, Güney Cephesi Komutanı Tümgeneral Yaniv Asor, Gazze Tümeni Komutanı Tuğgeneral Barak Hiram ve 252’inci Tümen Komutanı Tuğgeneral Yehuda Vach’ın katıldığı kaydedildi.

ASKERİ HAZIRLIKLAR ARTARAK DEVAM EDİYOR

İsrail ordusunun en büyük tümeni olarak kabul edilen zırhlı araçlar ve tanklardan oluşan 36’ıncı Tümen’in, işgalin genişletilmesi hazırlıkları çerçevesinde Güney Komutanlığı’na konuşlandığı belirtilmişti. Hamas ile ateşkesi bozup yeniden hava saldırılarına başlamasının ardından, Gazze’yi kuzey-güney hattında ikiye bölen Netzarim Koridoru’nda kara işgaline yeniden başladığı ifade edildi. Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 9 Şubat’ta çekilen İsrail ordusu, Netzarim Koridoru’nu yine işgal etmiş ve bazı bölgelerden Filistinlilerin göç etmesini istemişti.

TAKİP ALANLARDA İŞGALİN GENİŞLEMESİ

Salahaddin Caddesi’nin kapatılmasıyla, Gazze’nin kuzey-güney hattında ilerleyecek Filistinlilerin sahildeki Raşid Caddesi üzerinde gidebileceği kaydedildi. Bunun yanı sıra İsrail ordusu, Gazze Şeridi çevresindeki tampon bölgelerde de işgalini genişletmeye devam ediyor ve Beyt Lahiya ile Han Yunus’un açıklarındaki alanda kara işgalini sürdürüyor.

ATEŞKESİN BOZULMASI VE SONUÇLARI

İsrail ordusu, 19 Ocak’ta başladıktan sonra ateşkesi bozmaya karar vererek 18 Mart’ta Gazze Şeridi’ne yeniden şiddetli saldırılar başlattı. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, bu saldırılarda 792 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1663 Filistinli de yaralanmış durumda.