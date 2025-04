İsrail, Son 24 Saatte 60 Kişi Katletti

İSRAİL’İN DEVAM EDEN SALDIRILARI

Soykırımcı İsrail askeri, masum insanları hedef alarak katliamlarına devam ediyor. 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü soykırımda işgalini genişleten İsrail, her gün yeni saldırılar gerçekleştiriyor. Gazze’de her an artan can kayıplarının sorumlusunun katil İsrail ordusu olduğu ifade ediliyor. Daha önce hedef alıp enkaza çevirdiği alanlara tekrar saldırılar düzenlenen bölgeye, açlık, susuzluk ve yokluk içinde yaşam mücadelesi veren insanlara yönlendirilen insani yardımın girişine de izin verilmiyor.

SON 24 SAATTE CAN KAYBI

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze’deki saldırılarının sonucu can kayıpları ve yaralanmalara dair son veriler paylaşıldı. Son 24 saat içinde İsrail ordusunun yaptığı saldırılarda 60 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, bu kişilerin naaşlarının bölgedeki hastanelere ulaştırıldığı aktarıldı. Ayrıca saldırılarda 162 kişinin yaralandığı belirtildi.

TOPLAM CAN KAYBI

İsrail ordusunun, 19 Ocak’ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart’tan bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 1309 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, bunların yanı sıra 3 bin 184 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi. 7 Ekim 2023’ten beri İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılar sonucunda ölenlerin sayısının 50 bin 669’a, yaralı sayısının ise 115 bin 225’e ulaştığı ifade ediliyor. Açıklamada ayrıca, hâlâ enkaz altında ve ulaşılamayan çok sayıda cenazenin bulunduğu, İsrail’in ambulanslar ve sivil savunma ekiplerinin bu kişilere ulaşmasını engellediği vurgulandı.