Dünya

İsrail, Suriye’nin Humus’una Saldırdı

SURİYE’DE İSRAİL SALDIRISI

Suriye’nin Humus kentine yönelik olarak İsrail’in bir saldırı düzenlediği bildiriliyor. SANA’nın haberine göre, saldırı Humus’taki bir mühimmat deposunu hedef alıyor. Ancak İsrail ordusu saldırıyı henüz onaylamadı.

LÜBNAN’DA HAVA SALDIRILARI

İsrail ordusu, Lübnan’ın güney bölgesinde yer alan Bekaa Vadisi’ne hava saldırıları gerçekleştiriyor. İHA’nın bildirdiğine göre, Lübnan Sağlık Bakanlığı, bu hava saldırılarında 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 5 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail ordusu, bu saldırılarda Hizbullah’a ait silah depolarını hedef aldığını belirtiyor. Ayrıca, İsrail’in Lübnan ile Kasım 2024’te imzalanan ateşkes anlaşmasından bu yana yaptığı saldırılarda toplam 262 kişi hayatını kaybetti, 608 kişi de yaralandı.

