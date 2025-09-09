İsrail, Suriye’nin Humus’una Saldırı Düzenledi

Dünya

SURİYE’NİN HUMUS KENTİNE SALDIRI

Suriye’nin Humus şehrinde İsrail’in bir saldırı düzenlediği bildirildi. SANA’nın aktardığı bilgilere göre, bu saldırı sırasında hedef alınan yerlerden biri Humus’taki bir mühimmat deposu olduğu iddia ediliyor. Ancak İsrail ordusu bu saldırıyı henüz onaylamadı.

LÜBNAN’DAKİ HAVA SALDIRILARI

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki Bekaa Vadisi’ne de hava saldırıları gerçekleştirdiği bilgiye ulaşıldı. İHA’nın haberine göre; Lübnan Sağlık Bakanlığı, bu hava saldırılarında 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail ordusu yaptığı resmi açıklamada, bu saldırılarda Hizbullah’a ait silah depolarının hedef alındığını belirtti. Ayrıca İsrail’in Lübnan ile 2024’teki ateşkes anlaşmasından bu yana düzenlediği saldırılarda toplamda 262 kişinin hayatını kaybettiği ve 608 kişinin yaralandığı bilgisi mevcut.

Fransa’da Hükümet Güvenoyu Alamadı

Fransa'da meclisten güvenoyu alamayan Bayrou hükümeti düştü. Cumhurbaşkanı Macron'un, bu sonucun ardından meclisi feshetmesi öngörülüyor.

