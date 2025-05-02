İsrail, Suriye’ye Hava Saldırıları Düzenledi

İsrail Savaş Uçakları, Suriye’de Hava Saldırıları Düzenliyor

SALDIRILARIN DETAYLARI

İsrail’e ait savaş uçakları, Suriye’nin başkenti Şam ile Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra illerine hava saldırıları gerçekleştirdi. Özellikle Şam’ın Haresta ve Tel Mınin bölgeleri hedef alındı. Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra’daki çeşitli noktalara yönelik gerçekleştirilen en az 12 hava saldırısında, resmi kaynaklardan can kaybı ile ilgili henüz bir bilgi paylaşımı yapılmadı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI YAKINLARINDAKİ SALDIRI

İsrail uçakları, önceki gün de Şam’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın yakınlarına yönelik bir saldırı düzenlemişti. Dürzi toplumunu Şam yönetimine karşı kışkırtarak, “Dürzileri koruma” bahanesiyle Suriye’ye yönelik saldırılarına devam eden İsrail, bu sabah da aynı bölgedeki bir hedefi vurduğu bilgisini duyurdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz, sabah saatlerinde yaptıkları açıklamada, “Şam’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefe saldırı düzenledik. Dürzilere yönelik hiçbir tehdide izin vermeyiz.” şeklinde ifadelere yer verdi.