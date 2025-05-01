İsrail, Suriye’ye Saldırı Tehdidinde Bulundu!

İSRAİL HÜKÜMETİNDEN ORDUYA SALDIRI TALİMATI

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, orduya saldırı talimatı vermiş. Katz, “Dürzilere yönelik saldırılar devam ederse sert karşılık vereceğiz.” ifadesini kullanarak durumu net bir şekilde ortaya koymuş. Ayrıca, Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Suriye’ye müdahale edilmesi çağrısında bulunmuş. İsrail, Dürzi toplumunu Şam yönetimine karşı kışkırtarak, Dürzileri koruma bahanesiyle Suriye’de saldırılar düzenlemiş.

ÇATIŞMALARDA YARALANAN DÜRZİLER

Suriye’nin başkenti Şam’ın güneyinde, silahlı Dürzi grupların güvenlik güçlerine karşı başlattığı çatışmalarda yaralanan bazı Dürzilerin tedavi için İsrail’e getirilmesi bildirilmiş. Suriye yönetimi, Ceramane Mahallesi’ndeki çatışmalar sonucunda bölgedeki kontrolü sağladığını duyurmuş. Dürzi gruplarının Sahnaya semtine yayılan saldırıları, büyük bir çatışma ortamı oluşturmuş.

DÜRZİLERDEN PROTESTO GÖSTERİLERİ

Diğer yandan, İsrail’deki Dürziler, Suriye’ye müdahale edilmesi için ülkenin kuzeyinde çeşitli bölgelerde gösteriler düzenliyor. KAN’ın bilgilerine göre, bu gösteriler nedeniyle bazı yollar kapandı ve trafik yoğunluğu yaşandı. Dürzilerin, 6 numaralı otoyolda ateş yakarak yaptıkları gösteriler sonucu trafik akışı çift yönlü olarak engellendi. Ayrıca, bazı Dürzi askerlerin Başbakan Netanyahu ve Bakan Katz’dan Suriye’ye geçiş izni talep ettiği aktarıldı.

Yedioth Ahronoth gazetesine bilgi veren bir Dürzi asker, “İsrail ise bize verdiği sözleri tutmuyor.” şeklinde bir açıklamada bulundu. Asker, “Yahudiler ve Dürziler arasında tarihi bir ittifak var.” diyerek, kendilerinin İsrail için savaşmaya hazır olduğunu ifade etti. Hükümeti, Suriye’ye müdahale etmeye çağıran bu asker, harekete geçilmediği takdirde kendilerinin de bir şeyler yapacağı tehdidinde bulundu. Ayrıca, İsrail ordu radyosu, yaklaşık 4 saat süren gösterinin ardından 6 numaralı karayolunun tekrar trafiğe açıldığını bildirdi. Israel Hayom gazetesi ise, Dürzi liderlerin başbakanlık konutu önünde gösteri yapmak için yola çıktığını duyurdu.