İsrail, Suriye’ye saldırı yapmayı düşünüyor

ISRAİL ORDUYA SALDIRI TALİMATI VERDİ

İsrail devlet televizyonu KAN’ın aktardığına göre, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz orduya saldırı talimatı vermektedir. Katz, yaptığı açıklamada, “Suriye’de Dürzilere yönelik saldırılar devam ederse sert karşılık vereceğiz.” sözlerini kullanmıştır. Ayrıca, Dışişleri Bakanı Gideon Saar da bir resepsiyonda uluslararası toplumu Suriye’ye müdahale etmeye çağırmıştır.

DÜRZİLERİN SURİYE’YE SALDIRISI

İsrail, Dürzi toplumunu Şam yönetimine karşı kışkırtarak, dün Dürzileri koruma bahanesiyle Suriye’ye saldırılar düzenlemiştir. Suriye’nin başkenti Şam’ın güneyinde silahlı Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerine karşı başlattığı çatışmalar sonucunda yaralanan 5 Dürzi, tedavi amacıyla İsrail’e getirilmiştir. Suriye yönetimi ise Ceramane Mahallesi’nde bazı Dürzi silahlı grupların oluşturduğu çatışmaların ardından bölgede kontrolü sağladığını açıklamıştır.

DÜRZİLERDEN GÖSTERİLER

İsrail’deki Dürziler, Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen saldırılar nedeniyle çatışmalara müdahale edilmesi amacıyla ülkenin kuzeyinde çeşitli gösteriler düzenlemektedir. KAN’ın haberine göre, bu gösteriler sebebiyle bazı yollar kapanmış ve trafik yoğunluğu yaşanmıştır. Dürzilerin, 6 numaralı otoyolda trafik akışını çift yönlü olarak engellediği belirtilmiştir.

İsrail ordusunda görev yapan bazı Dürzi askerlerin, Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Katz’dan çatışmalara dahil olmak amacıyla Suriye’ye geçiş izni talep ettiği aktarılmaktadır. Yedioth Ahronoth gazetesine konuşan bir Dürzi asker, “İsrail ise bize verdiği sözleri tutmuyor.” ifadesini kullanarak, “Yahudiler ve Dürziler arasında tarihi bir ittifak var.” demektedir. Asker, İsrail’in harekete geçmemesi durumunda kendilerinin müdahale edeceği tehdidinde bulunmaktadır. Ayrıca, İsrail ordu radyosu, yaklaşık 4 saat süren gösterilerden sonra kuzeydeki 6 numaralı karayolunun tekrar trafiğe açıldığını bildirmiştir. Israel Hayom gazetesi de Dürzi liderlerin, başbakanlık konutu önünde protesto yapmak üzere yola çıktığını aktarmaktadır.