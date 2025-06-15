İsrail, Tahran’daki Petrol Deposunu Vurdu!

İSRAİL’İN TAHRAN’A YAPTIĞI SALDIRI

İsrail, İran’ın başkenti Tahran’a yönelik bir saldırı düzenliyor. Başkent Tahran’ın batısında güçlü patlama sesleri duyulmuş durumda. İsrail’in Şehran semtinde bulunan bir petrol deposunu vurduğu bilgisi, ülke medyasında yer aldı.

SAVUNMA BAKANI KATZ’DAN AÇIKLAMALAR

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, X hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda “Tahran yanıyor” ifadesini kullandı. Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Mossad Direktörü David Barnea ve ordu komuta kademesiyle bir durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Katz, İran’ın misillemelerine karşılık olarak “(İran lideri Ayetullah Ali) Hamaney, İsrail’e füze fırlatmaya devam ederse Tahran yanacak.” tehdidinde bulundu.

İRAN YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMALAR

İranlı yetkililer, saldırı sonucu meydana gelen yangının kontrol altına alındığını belirtiyor. Yangının tamamen söndürülmesi için gereken çalışmalar ise devam ediyor. Ayrıca İran basını, saldırının ardından Şehran bölgesinde elektriklerin kesildiğini aktardı.