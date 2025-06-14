İsrail Tahran’ın Güneyine Saldırmaya Başladı

İRAN’DAN İSRAİL’E MISLİ SELA

İran’ın, İsrail’e misilleme yaptığını duyurmasının ardından Tel Aviv semalarında dumanlar yükselmeye başladı. Aynı zamanda Yemen’de Husilerin de füze saldırılarına başladığı açıklandı. Bu gelişmeler ile birlikte, İran’ın vereceği tepki merakla bekleniyordu. İran’ın ilk misilleme füze saldırıları Tel Aviv’e ulaşmaya başladı. İsrail, bu durumu dikkate alarak ülkede OHAL ilan etti.

İKİNCİ DALGA FÜZE SALDIRILARI

İsrail medyasına göre, İran misilleme operasyonu çerçevesinde İsfahan’dan füze atışları yapmaya başladı. İkinci dalga füze salvosu da gerçekleşti. İran’ın gerçekleştirdiği füze saldırıları sonucunda Tel Aviv’de çok sayıda bina yıkıldı. Toplamda 150 füzenin ateşlendiği bilgisi geldi. İran medyası, İsrail’e ait bir uçağın düşürüldüğünü ve bir pilotun esir alındığını bildirirken, bu iddia İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yalanlandı. Diğer yandan füzelerin İsrail Savunma Bakanlığı binasına isabet ettiği duyuruldu.

YARALILAR VE SONA EREN ALARMLAR

İran’ın mesafeden ateşlediği füzelerin İsrail’de 7 noktaya düştüğü açıklandı. İsrail ordu radyosunun yaptığı habere göre, bu noktelerde ekiplerin çalışmalarına devam edildiği belirtildi. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı’ndan yapılan açıklamada şu ana kadar 22 kişinin yaralandığı bilgisi verildi. Ayrıca, İsrail ordusu, İran’dan gelen onlarca füzenin ülkeye yöneltildiğini ve hava savunma sistemlerinin bunu engellemek için faaliyette olduğunu bildirdi. Sürekli devreye giren alarmların sebepleri arasında İran’ın füze saldırıları bulunuyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, gelen itidal çağrılarını reddederek, “İran’ın İsrail’in saldırganlığına cevabı, BM Şartı’na uygun olarak sert ve kararlı olacak.” şeklinde bir açıklama yaptı.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARINDAN AÇIKLAMALAR

Misilleme operasyonlarının ardından İran Devrim Muhafızları bir açıklama yaptı. Açıklamada, “İsrail’in korkakça saldırısı, Tahran’ın nükleer teknoloji ve füze gücünden neden ısrar ettiğinin göstergesidir.” ifadesi kullanıldı. İran, İsrail Savunma Bakanlığı’nı iki kez hedef aldığını bildirdi. Ayrıca, kendisine yönelik saldırıların yapıldığı askeri üslerin ve askeri ekipman üretim merkezlerinin başarıyla hedef alındığı belirtildi. Uydu görüntüleri ve istihbarat dinlemeleri kullanılarak, çok sayıda balistik füzenin stratejik hedeflere isabet ettiği ifade edildi. İsrail’in engelleme çabalarına rağmen, İran’ın yoğun füze salvolarına karşı koyamadığı iddia edildi.

İSRAİL’DEN KARŞI SALDIRILAR

İran’ın misilleme saldırıları sonrasında İsrail, Tahran’ın güney bölgelerine karşı saldırılar başlatmaya başladı. ABD güçlerinin, İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırılarına karşılık olarak bu füzelerin etkisiz hale getirilmesine destek verdiği açıklandı. Amerikan Axios haber platformunun aktardığına göre, bölgedeki Amerikan kuvvetlerinden gelen destek, “İsrail’in savunmasına” yönelik olarak değerlendirildi. ABD’li bir yetkili, İran füzelerinin etkisiz hale getirilmesine ilişkin İsrail’e yardım sağladıklarını doğrularken, bu yardımla ilgili detayları paylaşmadı. ABD’nin füze önleme operasyonlarına katkıda bulunmak üzere bölgedeki askeri varlıklarını İsrail’e yaklaştırdığı da duyuruldu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD unsurlarının İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına katılmadığını ifade etti.

TACİK VE TEBRİZ’E SALDIRILAR

İsrail, akşam saatlerinde Tahran, Tebriz ve Kum kentlerine hava saldırıları gerçekleştirdi. Tahran’a yakın Fordo nükleer tesisini hedef alarak bu bölgede iki büyük patlama meydana geldi. Bu patlamalara dair görüntüler de yayımlandı. Daha önce, Natanz uranyum zenginleştirme tesisinin vurulması sonrası oluşan hasar hakkında İran kaynakları, radyasyon sızıntısı olduğu ancak dışarıya çıkmadığını bildirmişti. İran Nükleer Enerji Organizasyonu, Natanz tesisindeki radyasyonu temizlemek ve hasarı tespit etmek için çalışmalara başladığını belirtse de bu sürecin kısa sürede tamamlanması olası görünmüyor.