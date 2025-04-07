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İsrail, Türkiye ile savaşmak istemiyor

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NETANYAHU’NUN AMACI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, “Suriye’nin hiçbir ülke tarafından İsrail’e karşı bir saldırı üssü olarak kullanılmasını istemiyoruz, Türkiye ile çatışmak istemiyoruz” sözleri ile durumu netleştirdi. Bu açıklama, bölgede devam eden çatışmaların ve gerilimlerin azaltılması adına önemli bir mesaj olarak değerlendiriliyor. Netanyahu, Suriye’nin İsrail karşıtı bir platform haline gelmesinin önüne geçme çabası içinde olduklarını da vurguladı.

BÖLGESEL İLİŞKİLER

Başbakan Netanyahu, Türkiye ile ilişkilerin önemine de değinerek, iki ülke arasında bir çatışmaya yer olmadığına dikkat çekti. Geçmişte yaşanan sorunlara rağmen, bu tür bir gerilimin bölgenin istikrarını olumsuz etkileyeceği öngörülüyor. Netanyahu’nun bu açıklamaları, hem Suriye’deki durum hem de Türkiye ile ilişkilerin geleceği adına kritik bir adım olarak ifade ediliyor.

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