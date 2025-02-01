İsrail ve Hamas Arasında Esir Takası Başladı

HAMAS’IN AÇIKLAMASI

Hamas, ateşkes ve esir takası anlaşmasının 4. turu kapsamında serbest bırakılacak 183 Filistinli ile ilgili isim listesini kamuoyuna duyurdu. Açıklamaya göre, bu kişilerin 7’si Filistin dışına gönderilecek. Ayrıca, Hamas’ın serbest bırakacağı 3 İsrailli rehineyle ilgili bilgilerin İsrail’e iletildiği bildirildi. Bu rehinelerden birinin ABD vatandaşı olduğu belirtiliyor.

İSRAİL’İN MAHKUM SAYISINI ARTIRMASI

Başlangıçta, 3 İsrailli rehine karşılığında 90 Filistinlinin serbest bırakılması planlanıyordu. Fakat İsrail, bırakacağı mahkum sayısını iki katına çıkararak 183’e yükseltti. Anlaşmaya göre, her bir İsrailli sivil rehineye karşılık 30 Filistinli mahkum, her bir İsrail askeri rehineye karşılık ise 50 Filistinli serbest bırakılıyor.

ÖNCEKİ ESİR TAKASI TURUNDAKİ REKOR

İsrail ile Hamas arasında gerçekleştirilen esir takası sürecinin ilk 3 turunda toplam 400 Filistinli mahkum özgürlüğüne kavuştu. Ayrıca, Hamas’ın elinde bulunan 10 İsrailli ve 5 Taylandlı rehine de daha önce serbest bırakılmıştı. Gelecek süreçte, 3 aşamalı ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde toplamda 33 İsrailli esir ve 1.900’den fazla Filistinli mahkumun serbest bırakılması öngörülüyor.