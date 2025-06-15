Dünya

İsrail Ve İran Savaşı Piyasalarda Etkili

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İSRAİL-İRAN SAVAŞININ PİYASALARA ETKİLERİ

İsrail ile İran arasındaki çatışmalar, para piyasalarında ciddi etkiler yaratmaya başladı. Sadece dolar, euro, altın ve petrol gibi başlıca enstrümanlar değil, diğer yatırım araçlarında da kayıplar gözlemleniyor. İki ülkenin karşılıklı savaş açabilmesi ve bölgedeki dinamiklerin tamamen değişmesi, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma ihtimali gibi faktörler, piyasalarda ağır hasarlar oluşturdu. Bugün, hafta sonu tatilinden dönen Orta Doğu borsalarında düşüşler yaşandı. İsrail’in TA 125 endeksi yüzde 1’den fazla değer kaybederken, Suudi Arabistan’ın Tadawul endeksi yüzde 3, Mısır borsası yüzde 6, Kuveyt borsası yüzde 3.5 ve Katar borsası ise yüzde 4 civarında düştü.

ÇATIŞMALARIN ETKİSİYLE ŞEKEL DÜŞÜYOR, PETROL FİYATLARI YÜKSELİYOR

Son yaşanan satış dalgası, İsrail ve İran’ın üçüncü gün de karşılıklı toprak saldırılarına devam etmesiyle ortaya çıktı. Çatışmaların başladığı Cuma günü şekel, son 11 ayın en büyük değer kaybını yaşarken, petrol fiyatlarında yüzde 7’lik bir artış görüldü. Kötüleşen çatışmalar, finans piyasalarında da büyük dalgalanmalara neden olarak, altın ve dolar gibi geleneksel yatırımlara yönelimi artırdı.

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