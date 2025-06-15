İsrail Ve İran Savaşı Piyasaları Sarstı

PARA PİYASALARINDAKİ DEĞİŞİM

İsrail ile İran arasındaki savaşın etkileri, para piyasalarında belirgin şekilde hissediliyor. Durum sadece dolar, euro, altın ve petrol ile sınırlı kalmıyor; diğer finansal araçlarda da kayıplar görülüyor. İki ülkenin savaşa girmesi, bölgedeki dinamikleri tamamen değiştirdi ve İran’ın elinde bulundurduğu Hürmüz Boğazı’nı kapatma olasılığı gibi faktörler, piyasalarda ciddi darbelere yol açtı. Bu sabah, Orta Doğu borsaları hafta sonu tatilinden geri dönerken düşüş yaşadı.

İsrail’in TA 125 endeksi yüzde 1’in üzerinde değer kaybederken, Suudi Arabistan’ın Tadawul endeksi yüzde 3 düştü. Mısır borsası yüzde 6, Kuveyt borsası yüzde 3.5, Katar borsası ise yüzde 4’e yakın bir düşüş yaşadı. Son satış dalgası, İsrail ve İran’ın üçüncü günde de topraklarına saldırması sonucunda meydana geldi. Çatışmaların başladığı Cuma günü, şekel son 11 ayın en büyük kaybını yaşarken, petrol fiyatları yüzde 7 oranında yükseldi.

GELENEKSEL LİMANLARA TAHLİYE

Kötüleşen çatışma durumu, finans piyasalarında şok etkileri yaratarak altın ve dolar gibi güvenli limanlara yönelimi artırdı. Bu durum, savaşın getirdiği belirsizliklerin piyasalardaki yansımalarını gözler önüne seriyor. Piyasalardaki dalgalanmalar, yatırımcıları daha temkinli bir tutum almaya yönlendiriyor.