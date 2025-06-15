Dünya

İsrail Ve İran Savaşının Etkileri Gözlemleniyor

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İSRAİL-İRAN SAVAŞININ PARA PİYASALARINA TESİRİ

İsrail ile İran arasındaki savaş para piyasalarında etkilerini göstermeye başladı. Bu durum yalnızca dolar, euro, altın ve petrol gibi ana enstrümanlarla sınırlı kalmıyor, diğer piyasalarda da kayıplar gözlemleniyor. İki ülkenin karşılıklı çatışmaya girmesi, bölgedeki dinamiklerin altüst olması ve İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapama ihtimali gibi etkenler piyasalarda ciddi zararlara yol açıyor. Bugün, hafta sonu tatiline çıkan Orta Doğu borsalarında değer kaybı yaşandı.

BORSALARDAKİ DEĞER KAYIPLARI

İsrail TA 125 endeksi yüzde 1’den fazla bir değer kaybı gösterdi. Diğer yandan, Tadawul endeksi yüzde 3 düşerken, Mısır borsası yüzde 6 geriledi. Kuveyt borsası yüzde 3.5, Katar borsası ise yüzde 4 civarında bir düşüş yaşadı. Son satış dalgası, İsrail ve İran’ın birbirlerinin topraklarına saldırmaya devam etmesiyle gerçekleşti. Çatışmaların başladığı Cuma günü, şekel son 11 ayın en büyük değer kaybını yaşarken, petrol fiyatları yüzde 7 oranında artış gösterdi.

ÇATIŞMALARIN PİYASALARA ETKİSİ

Kötüleşen çatışma durumu finans piyasalarında şok dalgaları yaratarak, altın ve dolar gibi güvenli yatırım araçlarına yönelimi artırıyor. Bu durum, yatırımcıların riskten kaçınarak daha güvenli limanlara yönelmesine sebep oluyor. Ülkeler arasındaki gerginliğin sürekliği, piyasalardaki belirsizlikleri daha da derinleştiriyor.

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