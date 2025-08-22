İsrail – Yemen Arasında Gerginlik Sürüyor

YEMEN’DEN ATILAN FÜZE ALARM YARATTI

Kanal 12 televizyonu, Yemen’den fırlatılan bir füze nedeniyle başkent Tel Aviv ve çevresindeki birçok bölgede sirenlerin çaldığını duyurdu. Habere göre, füzenin tespit edilmesinin ardından Ben Gurion Havalimanı’nın hava sahası kapatıldı. İsrail ordusu, füzenin Yemen’den İsrail’in iç kısımlarına doğru fırlatıldığını ve hava savunma sistemleri tarafından başarıyla durdurulduğunu ifade etti. Ayrıca, “İsrail’in orta bölgelerine çeşitli yerlere füze parçalarının düştüğü” bilgisi verildi. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, bu alarm sırasında sığınaklara koşan siviller arasında birkaç hafif yaralı olduğuna dair bilgi sundu. Yaralıların sayısına ilişkin kesin bir bilgi verilmedi.

HUSİLERDEN GELEN AÇIKLAMA

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, “İşgal altındaki Yafa (Tel Aviv) bölgesinde yer alan Lod (Ben Gurion) Havalimanı ‘Filistin 2’ hipersonik balistik füzesiyle hedef alındı” dedi. Seri, füzelerin İsrail savunma sistemlerini aştığını belirterek, hedefe başarıyla isabet ettiğini vurguladı. Saldırı nedeniyle milyonlarca İsraillinin sığınaklara girmek zorunda kaldığını ve havalimanındaki uçuşların askıya alındığını açıkladı. Ayrıca, iki insansız hava aracının İsrail’de biri askeri diğeri stratejik olmak üzere iki noktayı hedef aldığını ifade eden Seri, “işgal altındaki Yafa ve Askalan bölgelerinde olan iki hedefin de vurulduğunu” duyurdu. Seri, Husilere bağlı silahlı kuvvetlerin ve Yemen halkının, Gazze’deki Filistinlilerin gösterdiği cesareti takdir ettiğini belirtirken, “Düşmanların gözleri rahat uyumasın” dedi.

İSRAİL’DEN CEVAP GECİKMEDİ

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Lübnan’ın güneyindeki Deyr Kifa bölgesinde Hizbullah’a ait bir silah deposunun vurulduğunu bildirdi. IDF, söz konusu silah deposunun, İsrail ile Lübnan arasındaki mevcut anlaşmaların ihlalini temsil ettiğine dikkat çekti. Açıklamada, “Silah deposunun varlığı, İsrail ile Lübnan arasındaki mutabakatların açık bir ihlalidir. İsrail Savunma Kuvvetleri, İsrail ve sivillerine yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak için operasyonlarını sürdürecektir” ifadeleri kullanıldı. Yemen’deki Husiler, 19 Ocak’ta varılan ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi’ne yönelik şiddetli saldırılarını yeniden başlatan İsrail’i balistik füzeler ve insansız hava araçları ile hedef almayı sürdürüyor.