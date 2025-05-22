İsrail, Yoğun Kara Saldırılarına Hazırlanıyor

TÜRKİYE GAZZE’DEKİ SOYKIRIM SUÇLARINI KONUŞUYOR

İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde soykırım suçları işlemeyi sürdürüyor. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 53 bini aşarken, enkazların altında hâlâ binlerce ölü bulunduğu bildiriliyor. İsrail ordusunun 20 aydır devam eden saldırıları çerçevesinde binlerce yedek askerin Gazze Şeridi’ne sevk edilmesi bekleniyor.

YENİ KARA SALDIRILARI HAZIRLIĞI

İsrail devlet televizyonu KAN’da yer alan haberde, ordunun yeni bölgeleri işgal edebilmek ve Filistinlileri Gazze Şeridi’nin güneyine sürgün etmek amacıyla ‘Gideon’un Savaş Arabaları’ adı altında kara saldırılarının ikinci aşamasını başlatmaya hazırlandığı ifade ediliyor. Bu saldırılarla, amaçlanan Gazze Şeridi’nin kuzey ve merkezinde yeni bölgelere ulaşmak.

NETANYAHU’DAN İDDİALARDI AÇIKLAMALAR

İsrail ordusu 18 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, güvenlik kabinesinin 4 Mayıs’ta onayladığı yeni saldırı planı çerçevesinde Gazze’de işgali genişletmeyi hedeflediğini duyurmuştu. ‘Gideon’un Savaş Arabaları’ planı kapsamında belirli bölgelere kara saldırıları gerçekleştirildiği belirtiliyor. İsrail ordusunun verilerine göre, Gazze savaşına Nahal ve Golani tugaylarının yanı sıra 98., 252., 143., 36. ve 162. tümenler de katılıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 19 Mayıs’ta yaptığı açıklamada Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini ifade ederek, kendisini insani yardım girişini kabul etmeye zorlayan dış baskılara maruz kaldığını da itiraf etti.