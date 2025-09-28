İsrailli Bakan Ben-Gvir’den Netanyahu’ya Sert Uyarı

İSRAİL ULUSAL GÜVENLİK BAKANI’NDAN NETANYAHU’YA ÇAĞRI

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden Başbakan Binyamin Netanyahu’ya hitaben bir mesaj paylaştı. Bilindiği üzere, Ben-Gvir, Gazze’de ateşkes anlaşmasına ve insani yardım girişine karşı çıkmakla birlikte bölgenin işgal edilmesine destek veriyor. Paylaşımında, “Sayın Başbakan, Hamas’a karşı kesin bir zafer kazanmadan savaşı sona erdirme yetkin yoktur.” ifadesini kullandı.

SAAKİ’YE GÜVENİYORUM

Ben-Gvir’in açıklamasının ardından Dışişleri Bakanı Gideon Saar, X hesabından Netanyahu’nun ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmelerde İsrail’in çıkarlarını savunacağını ve kendisine güvendiğini belirtti. Saar, “İsrail’in açık ulusal çıkarı savaşı sona erdirmek ve hedeflerine ulaşmaktır.” dedi.

MÜDAHALEYE DESTEK VAADI

İsrail’deki ana muhalefet partisi “Gelecek Var” lideri Yair Lapid, Netanyahu’ya ateşkes ve esir takası konusunda destek vereceğini ve bu durumu ABD yönetimine bildirdiğini açıkladı. Lapid, yaptığı paylaşımda, “Bugün ABD yönetimine Netanyahu’nun esir takası anlayışına ve savaşın sona ermesi yönündeki desteğimi ilettim. Bunu Knesset’te ve ülkede çoğunluk destekliyor. Dolayısıyla Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Smotrich’in boş tehditlerini önemsemeye gerek yok.” ifadesini kullandı.

ESİR AİLELERİNDEN NETANYAHU’YA TEHDİT

İsrailli esir ailelerinin çatı platformu tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu’nun ABD’den ateşkes ve esir takası olmadan dönmesi durumunda “Cehennemin kapıları onun için açılacak.” ifadesine yer verildi. Binlerce kişi, Gazze’deki ateşkes ve esir takası müzakerelerinin Netanyahu hükümeti tarafından baltalanmaması için gösteri düzenledi. Matan Zangauker’in annesi Einav Zangauker, “Anlaşmayı bir kez daha sabote ederseniz, sonsuza kadar peşinizi bırakmayacağız. Ne siz ne de çevrenizdekiler bir saniye bile huzur bulamayacaksınız.” diyerek tehditte bulundu. Yerel basına göre, İsrail polisi, Dışişleri Bakanı Saar’ın Tel Aviv’deki evinin önünde iki protestocuyu gözaltına aldı.

ABD’DEN YENİ ATEŞKES ÖNERİSİ

ABD’nin Gazze’de ateşkes ve esir takası için 21 maddelik yeni bir öneri sunduğu bildirildi. İsrail basınında çıkan haberlere göre, öneride, her iki taraf kabul ederse Gazze’ye saldırıların hemen duracağı ve Gazze’deki sağ ve ölü tüm esirlerin 48 saat içinde serbest bırakılacağı belirtildi. Önerinin ayrıca, İsrail’in Gazze’deki işgal ettiği bölgelerden kademeli olarak çekilmesini ve saldırıların sona ermesinin ardından Gazze’nin geleceğine dair maddeler içermesi öngörülüyor. ABD Başkanı Donald Trump ile Başbakan Netanyahu’nun gelecek pazartesi günü Beyaz Saray’da gerçekleştirmesi planlanan görüşmede, bu anlaşmanın ele alınması bekleniyor.