İsrailli Gazeteci Saldırıya Katıldı Ve Patlattı

İSRAİLLİ GAZETECİ DÜZENLENEN SALDIRIDA YER ALDI

İsrailli gazeteci ve haber spikeri Danny Kushmaro, İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyinde bir köye gerçekleştirdiği saldırıya katıldı. Bu saldırı sonucunda sivil bir bina patlatıldı. Kushmaro, saldırıya kurşun geçirmez yelek ve kask takarak katıldığı için büyük dikkat çekti.

GÖRÜNTÜLER KANAL 12’DE YER ALDI

Saldırıya ait görüntüler Kanal 12 Televizyonu’nda yayınlandı. Videoda, İsrailli bir asker Kushmaro’ya patlayıcı düzeneklerinin nasıl ateşleneceğini anlatıyor. Asker, “İlerideki gri binadan İsrail’in kuzeyindeki bölgelere roket atıldığını” ifade ediyor. Kushmaro, bu talimatların ardından dörtten geriye sayarak patlayıcı düğmesine basıyor ve bina havaya uçuyor.