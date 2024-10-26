More
No menu items!
Dünya

İsrailli Gazeteci Saldırıya Katıldı Ve Patlattı

israilli-gazeteci-saldiriya-katildi-ve-patlatti

İSRAİLLİ GAZETECİ DÜZENLENEN SALDIRIDA YER ALDI

İsrailli gazeteci ve haber spikeri Danny Kushmaro, İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyinde bir köye gerçekleştirdiği saldırıya katıldı. Bu saldırı sonucunda sivil bir bina patlatıldı. Kushmaro, saldırıya kurşun geçirmez yelek ve kask takarak katıldığı için büyük dikkat çekti.

GÖRÜNTÜLER KANAL 12’DE YER ALDI

Saldırıya ait görüntüler Kanal 12 Televizyonu’nda yayınlandı. Videoda, İsrailli bir asker Kushmaro’ya patlayıcı düzeneklerinin nasıl ateşleneceğini anlatıyor. Asker, “İlerideki gri binadan İsrail’in kuzeyindeki bölgelere roket atıldığını” ifade ediyor. Kushmaro, bu talimatların ardından dörtten geriye sayarak patlayıcı düğmesine basıyor ve bina havaya uçuyor.

ÖNEMLİ

Gündem

KKTC’de Bebek Mamalarına Alkol Karıştırıldı

Kuzey Kıbrıs'ta bir hastanede yenidoğan yoğun bakımında bebeklerin mamalarına yanlışlıkla alkol eklenmesi sonucu 20 günlük bir bebek öldü, 6 bebek kritikte.
Dünya

Gürcistan’da Seçim Sonuçlarına Tepkiler Var

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, dünkü seçimlerde Rusya'nın müdahalesine karşı çıktıklarını belirterek, sonuçları tanımadıklarını ve muhalefeti protestoya çağırdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.