İsrailliler, Tel Aviv’de Yürüyüş Yaptı!

İSRAİL’DE YÜKSELEN TANSİYON

İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik insanlık dışı tutumunu devam ettirirken, Hamas ile ateşkes konusunda bir anlaşma yapmayı da geri çeviriyor. Bu durum, uluslararası alanda yoğun tepkilere yol açarken, İsrail halkı Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine ‘ateşkes ve esir takası’ talebiyle baskı yapıyor.

ULUSAL MÜCADELE GÜNÜ PROTESTOLARI

İsrailli esir yakınları, Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması istemiyle “ulusal mücadele günü” adı altında ülke genelinde kitlesel bir protesto düzenliyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen eylemlerle birçok kentte yollar trafiğe kapatılıyor.

PROTESTOCULAR YOL KAPATMA EYLEMLERİ YAPTI

Protestocular, Tel Aviv’in ana yollarından biri olan Ayalon otoyolu ve Kudüs’e giden 1 numaralı otoyolu sabah saatlerinden itibaren trafiğe kapatarak eylem gerçekleştirdi. Ayrıca, ülkenin Akdeniz kıyısı boyunca kuzeyden güneye uzanan 4 numaralı otoyolda da uzun süreli bir eylem yaparak trafik akışını engelledi.