More
Ekonomi

İşsiz Sayısı Düştü, Açık İşler Arttı

issiz-sayisi-dustu-acik-isler-artti

ÖZEL SEKTÖR AÇIK İŞLERİNDEN GELİYOR

İŞKUR’un Ocak ayı “İstatistik Raporu”na göre, açık işlerin %99,8’i özel sektörden gelen pozisyonlardan oluşuyor. Sektörler bazında en fazla açık iş, 75.553 ile imalat sanayi sektöründe yer alıyor. En çok açık iş ise “Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Servis Elemanı (Garson) ve Güvenlik Görevlisi” mesleklerinde bulunuyor.

KAYITLI İŞSİZ SAYISINDA DÜŞÜŞ

Ocak ayında İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre %3,05 düşerek 2 milyon 327 bin 676 kişi oldu. Önceki yılın aynı ayında kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 400 bin 827 olarak kaydedilmişti. Kayıtlı işsizlerin %49,9’u erkek, %50,1’i kadın, %19,2’si ise 15-24 yaş aralığında yer alıyor.

İŞE YERLEŞTİRME İSTATİSTİKLERİ

Ocak ayında İŞKUR aracılığıyla toplam 107.582 işe yerleşme gerçekleşti. Bu yerleşmelerin 71.923’ü (%66,9) erkek, 35.659’u (%33,1) kadın işçi olarak kaydedildi. Sektörler itibarıyla en çok işe yerleşim, sanayi sektöründe “İmalat” alanında gerçekleşirken, meslek gruplarında ise “Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Güvenlik Görevlisi ve Reyon Görevlisi” mesleklerinde yoğunlaştı.

Kaynak: Foreks

ÖNEMLİ

Ekonomi

Araç Muayene Hizmetleri Özelleştirme İhalesi Başlatıldı

Araç muayene hizmetlerinde önemli bir değişiklik gerçekleşti; kredi kartı ödemeleri için komisyon ücretleri artık vatandaşlardan alınmayacak, işletmeler bu maliyeti karşılayacak.
Ekonomi

Zincir Market Ürünleri İçin Fiyat Karşılaştırma Platformu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, 50 bin ürünü tek platformda toplayan "http://marketfiyati.org.tr" sitesini duyurdu. Vatandaşlar burada fiyatları karşılaştırabilecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.