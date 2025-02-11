İşsiz Sayısı Düştü, Açık İşler Arttı

ÖZEL SEKTÖR AÇIK İŞLERİNDEN GELİYOR

İŞKUR’un Ocak ayı “İstatistik Raporu”na göre, açık işlerin %99,8’i özel sektörden gelen pozisyonlardan oluşuyor. Sektörler bazında en fazla açık iş, 75.553 ile imalat sanayi sektöründe yer alıyor. En çok açık iş ise “Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Servis Elemanı (Garson) ve Güvenlik Görevlisi” mesleklerinde bulunuyor.

KAYITLI İŞSİZ SAYISINDA DÜŞÜŞ

Ocak ayında İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre %3,05 düşerek 2 milyon 327 bin 676 kişi oldu. Önceki yılın aynı ayında kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 400 bin 827 olarak kaydedilmişti. Kayıtlı işsizlerin %49,9’u erkek, %50,1’i kadın, %19,2’si ise 15-24 yaş aralığında yer alıyor.

İŞE YERLEŞTİRME İSTATİSTİKLERİ

Ocak ayında İŞKUR aracılığıyla toplam 107.582 işe yerleşme gerçekleşti. Bu yerleşmelerin 71.923’ü (%66,9) erkek, 35.659’u (%33,1) kadın işçi olarak kaydedildi. Sektörler itibarıyla en çok işe yerleşim, sanayi sektöründe “İmalat” alanında gerçekleşirken, meslek gruplarında ise “Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Güvenlik Görevlisi ve Reyon Görevlisi” mesleklerinde yoğunlaştı.

Kaynak: Foreks