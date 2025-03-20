İşsizlikte En Düşük ve Yüksek İller

ŞUBAT AYI İŞSİZLİK RAKAMLARI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayına ait işsizlik istatistiklerini kamuoyuna duyurdu. Verilere göre, 15 yaş ve üzerindeki bireylerde işsiz sayısı 2024 yılında geçen yıla göre 151 bin kişi azalarak 3 milyon 113 bin kişi seviyesine düştü. İşsizlik oranı ise 0,7 puanlık bir azalma ile %8,7 olarak belirlendi. İşsizlik oranı erkeklerde %7,1, kadınlarda ise %11,8 düzeyinde tahmin ediliyor.

İSTİHDAM VERİLERİ GÜÇLENİYOR

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, istihdam edilenlerin sayısı 2024 yılında önceki yıla göre 988 bin kişi artarak 32 milyon 620 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı 1,2 puanlık bir artış göstererek %49,5 oldu. Bu oran erkeklerde %66,9, kadınlarda ise %32,5 olarak kaydedildi. İşgücü ise 2024 yılında 837 bin kişi artarak 35 milyon 733 bin kişi oldu ve işgücüne katılma oranı 0,9 puan artarak %54,2 seviyesine yükseldi. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %72,0, kadınlarda ise %36,8 düzeyinde gerçekleşti.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI DÜŞÜYOR

15-24 yaş arasındaki genç nüfusta işsizlik oranı 2024 yılında bir önceki yıla göre 1,1 puan azalarak %16,3 seviyesine düştü. Bu yaş grubundaki işsizlik oranı erkeklerde %13,1, kadınlarda ise %22,3 olarak tahmin ediliyor.

SEKTÖREL İSTİHDAM DAĞILIMI

İstihdam edilenlerin %14,8’inin tarım, %20,7’sinin sanayi, %6,6’sının inşaat ve %57,9’unun hizmet sektöründe yer aldığı belirlendi. Hizmet ve inşaat sektörlerinin istihdam edilme oranları 0,3 puan artarken, sanayi sektörünün payı 0,5 puan azaldı. Tarım sektöründeki pay ise değişim göstermedi. 2024 yılı itibarıyla tarım sektöründe 4 milyon 827 bin, sanayi sektöründe 6 milyon 746 bin, inşaat sektöründe 2 milyon 162 bin ve hizmet sektöründe 18 milyon 886 bin kişi istihdam edildi.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜKSELİYOR

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılında bir önceki yıla göre 3,9 puan artarak %26,7 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,1 olarak gerçekleşirken, işsiz ve potansiyel işgücünün oranı %18,4 oldu.

EN YÜKSEK İŞSİZLİK HAKKARİ’DE

En düşük işsizlik oranı %4,0 ile Burdur ve Kastamonu’da görülürken, en yüksek işsizlik oranı %18,3 ile Hakkari’de kaydedildi. En yüksek istihdam oranı %60,6 ile Ardahan’da, en düşük istihdam oranı ise %35,3 ile Hakkari’de gerçekleşti. Ayrıca, en yüksek işgücüne katılma oranı %63,9 ile Ardahan’da, en düşük oran ise %41,6 ile Siirt’te belirlenmiş durumda.