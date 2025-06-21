İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi: Yurt Dışı Yasağı Kaldırıldı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE YÖNELİK SORUŞTURMADA DAVA AÇILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne karşı başlatılan “yolsuzluk” soruşturmasının ardından, izinsiz yürüyüşlere katıldıkları iddiasıyla yargılanan 139 şüpheli hakim önüne çıktı. Söz konusu soruşturma çerçevesinde sanıklar ilk kez hakim karşısında buluştu. İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından gerçekleştirilen duruşmaya, bir grup tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.

DURUŞMA SONUCUNDA ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ KALDIRILDI

Sanıkların savunmalarının dinlenmesinin ardından mahkeme, ara kararında tüm tutuksuz sanıkların ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şeklindeki adli kontrol önlemlerini kaldırmayı kararlaştırdı. Mahkeme, dosyada gereken diğer eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı 30 Haziran’a erteledi. Hazırlanan iddianamede, 139 sanığın “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na Muhalefet” suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.