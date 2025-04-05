İstanbul’a Bayram Dönüş Yoğunluğu Yaşanıyor

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİNİN SONUNDA İSTANBUL’A DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU BAŞLADI

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilerek memleketlerine ve tatil beldelerine giden vatandaşlar, tatilin sona ermesiyle birlikte İstanbul’a dönüş yolculuğuna başladı. Bayram tatilini değerlendirenler, özellikle son günlerde büyükşehirlere geri dönüş için yollara çıktı.

KIRIKKALE’DE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Ankara-Kırıkkale kara yolunun Ankara yönünde yoğunluk öğle saatlerinden itibaren arttı. 43 ilin geçiş güzergahında bulunan ve “kilit kavşak” olarak adlandırılan Kırıkkale’de trafik neredeyse durma noktasına geldi. Yağışlı hava koşulları da trafik akışını olumsuz etkiledi. Trafik ekipleri, bölgedeki yoğunluğu azaltmak için çalışmalarını sürdürüyor.

TEKİRDAĞ-İSTANBUL KARA YOLUNDA YOĞUNLUK ARTTI

Tatilini Trakya Bölgesi, Çanakkale, Saros Körfezi ve Ege kıyılarında geçirenlerin İstanbul’a dönüşüyle birlikte Tekirdağ-İstanbul kara yolunda araç yoğunluğu oluştu. Trafik denetimleri için ekip sayısı 4’ten 22’ye, personel sayısı ise 8’den 46’ya çıkarıldı. Yetkililer, dron, kamera ve yeni nesil radar sistemleriyle trafik akışını kontrol altında tutmaya çalışıyor.

İSTANBUL’DA TEM VE FSM KÖPRÜSÜNDE YOĞUN TRAFİK

İstanbul’da Tem Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) Kavacık Mevkii’nde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kavacık-Edirne istikametinde araçlar zaman zaman durma noktasına geliyor. TEM yolunun İzmit geçişinin İstanbul istikametinde ise şerit daralması nedeniyle yoğunluk oluştu. Gültepe ve Korutepe tünellerinin de yer aldığı Bekirdere Viyadüğü ile Daniş Koper Viyadüğü arasındaki bölgede trafik yavaş ilerliyor.