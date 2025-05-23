İstanbul’a Dikkat: Uzmanlardan Maske Uyarısı

BAHAR HAVASI VE POLEN UYARISI

İstanbul ve birçok şehir bu günlerde bahar havasını yaşıyor. Sıcak hava etkisi altındaki şehirler, yeni haftada yağmura dönüşse de uzmanlardan dikkat çeken bir uyarı var. Uzmanlar, bahar havasının hakim olduğu günlerde polen alerjisi olan kişilerin maske takmasının gerekli olduğunu belirtiyor. Yapılan değerlendirmelerde, havada bulunan polenlerin alerjisi olan birçok kişiyi tetikleyebileceği vurgulanıyor.

HAFTA BAŞI YAĞMUR VE ÇÖL TOZU

İstanbul, Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerine yoğun çöl tozu önümüzdeki hafta girecek. Yağışlar, haftanın başında ivme kazanıyor. Çorum, Kastamonu, Sinop, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor. Pazar günü aşırı sıcaklarla birlikte Marmara ve Ege’nin kuzeyinde gök gürültülü sağanağın etkili olması öngörülüyor. İstanbul, yeni haftaya yağmurla başlayacak ve şehirde, önümüzdeki hafta boyunca yağış geçişleri yaşanacak. Sıcaklıklar ise mayıs ayı ortalamasına düşecek.