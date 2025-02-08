İstanbul’a Kar Geliyor: AKOM Uyardı

YENİ KAR DALGASI GELİYOR!

AKOM, yeni bir kar dalgasının yolda olduğunu duyuruyor. Bu sefer yağışların oldukça yoğun olacağı öngörülüyor. Hava durumu için gün ve saat verildi. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları tavsiye ediliyor. Sibirya kökenli soğuk hava nedeniyle sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Meteoroloji, özellikle İstanbul dahil birçok kenti uyarıyor. AKOM, beklenen kar yağışı için hazırlıklarını sürdürüyor.

KAR YAĞIŞI İSTANBUL’U ETKİLEYECEK!

Günlerdir süren uyarılar sonunda ‘İstanbul’a ne zaman kar yağacak?’ sorusu yanıtını buldu. İstanbul’da lapa lapa kar yağışı birçok ilçede etkili oldu, ancak asıl yoğun kar yağışı henüz başlamadı. AKOM, İstanbul için yeni bir uyarı yaparak, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan haritalarla durumu netleştiriyor. Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği, Marmara’nın güney ve doğusunun, İç Anadolu’nun doğusunun, Karadeniz kıyılarının ve diğer bölgelerin yağış alacağı tahmin ediliyor.

SAĞANAK YAĞIŞ VE ÇIĞ TEHLİKESİ

Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor. Güneydoğu Anadolu’da hafif yağmurlar ve sağanaklar görülebilir. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu’nun yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Rüzgarın Marmara ve Kıyı Ege’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor, bu nedenle olumsuz durumlara karşı uyanık olunmalı.

AKOM’DAN SON DAKİKA BİLGİSİ

AKOM, İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin büyük bölümünde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu. Sıcaklıkların önümüzdeki hafta boyunca 5-8 derece arasında kış değerlerinde seyredeceğini ifade etti. Ayrıca, sağanak yağışlı bir hafta sonunun ardından pazartesi günü İstanbul’da yeniden kar yağışının etkili olacağı belirtildi.

İLLERDE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi, çok bulutlu ve güney ile doğu kesimlerinin yağışlı geçmesi bekleniyor; yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar görülebilir. Rüzgarın 40-70 km/saat arasında esmesi tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayının yaşanacağı bildiriliyor.

Çanakkale 7°C, Edirne 6°C, İstanbul 8°C, Sakarya 5°C; Ege’de havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği söyleniyor. Akdeniz’de hava genel olarak parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerde ise sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. İç Anadolu’da da benzer hava koşulları hakim olacakken, Batı Karadeniz’de aralıklı yağışlar devam ediyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de hafif kar yağışları görülecek.