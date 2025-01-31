More
Gündem

İstanbul’a Kar Yağışı Uyarısı Geldi

istanbul-a-kar-yagisi-uyarisi-geldi

İSTANBUL’DA SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkez (AKOM), İstanbul’da soğuk hava ve kar yağışı ile ilgili uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının şehir genelinde etkili olacağı belirtildi. Perşembe günü kar yağışının 10 ila 20 santimetre arasında olması bekleniyor.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

AKOM’un açıklamasında, “Pazartesi itibarıyla İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın etkili olması beklenmektedir. İstanbul’da Salı gün boyunca sıcaklıkların hızla düşeceği, Çarşamba sabah saatlerinden itibaren il genelinde kar yağışının etkili olacağı tahmin edilmektedir.” ifadeleri yer aldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Baba Mesleği İçin Üniversiteyi Bıraktı

Sakarya'da 68 yaşındaki Necdet Konuk, üniversiteyi bırakıp 58 yıldır babasının mesleği olan çakmak tamirciliğini sürdürüyor.
Flaş

Serhat Akın Davasında İki Sanığa Tahliye

Serhat Akın'a silahlı saldırıda bulunanlar mahkemeye çıkarıldı. İlk duruşmada 2 sanık serbest bırakılırken, 3 sanığın tutukluluk durumu devam etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.