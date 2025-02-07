İstanbul’a Yeni Kar Yağışı Uyarısı!

METEOROLOJİ YENİ HAVA DURUMU TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Meteoroloji yeni hava durumu tahminini yayımladı. Bir kar yağışı dalgası daha geliyor. İstanbul’da, kar yağışı gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini gösterdi. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor. İstanbul da dahil olmak üzere birçok il için yeni alarm verildi. Kar yağışı daha etkili olabiliyor. Tarih vererek yeni uyarı yapıldı. İşte hava durumu tahminleri ile İstanbul’daki kar yağışının detayları…

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR

İstanbul’da dünden itibaren aralıklarla süren kar yağışı, gecenin ilerleyen saatlerinde de etkili olmaya devam etti. Özellikle Arnavutköy, Silivri ve Esenyurt gibi yüksek kesimlerde kar yağışı kendini gösterdi. Bu durum, bazı noktalarda trafik kazalarına neden oldu ve bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Bazı vatandaşlar ise çocuklarıyla birlikte yağan karın tadını kar topu oynayarak çıkarırken, beyaza bürünen caddeler beraberinde kazaları da getirdi. Arnavutköy’ün Hadımköy Mahallesi ile Eyüpsultan’ın Alibeyköy Mahallesi’nde kayganlaşan caddelerde ilerlemekte zorluk çeken sürücüler, çevredeki vatandaşlar tarafından itilen araçlarıyla yoldan çıkmaya çalıştı.

BUGÜN HAVA DURUMU VE KAR YAĞIŞI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Şubat hava durumu tahminlerini paylaştı. Gelen son haberlere göre, İstanbul’da hava sıcaklığının 3 derece olacağı ve karın yer yer etkili olmaya devam edeceği bildirildi. Megakentte, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksek yerlerde kar yağışı bekleniyor.

HAFTA SONU KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR MU?

Üç yıl önce İstanbul’u etkileyen kar fırtınası hakkında bilgi veren Orhan Şen, “Öyle bir yağışla karşılaşmayız” dedi. Şehir içinde kar yağışı görebiliriz ama yerde kar tutması olabiliyor. Şubat ayı kış ayı olarak geçecek. İstanbul’da yine kar yağışı göreceğiz. Şubat’ın ortası, sonu ve Mart başında yeniden kar yağışı görülmesi bekleniyor. İstanbul’da bu hafta kar yağışını noktalıyoruz ama önümüzdeki hafta sonu tekrar kar yağışı bekleniyor.

14 ŞUBAT’TA YENİDEN KAR GELİYOR

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medyadan yaptığı açıklamada “13 ve 14 Şubat’ta kar yağışı İstanbul’a tekrar geliyor. Bu kar yağışı biraz daha kuvvetli görünüyor. Yerde biraz daha fazla tutabilir” ifadelerini kullandı.