İstanbul, Ankara, İzmir’deki Eylem Yasakları Açıklandı

İSTANBUL’DA EYLEM YASAĞI UYGULAMASI BAŞLADI

Eylem yasağı kararı, İstanbul’un ardından Ankara ve İzmir’de de uygulanmaya başladı. Alınan karar 25 Mart Salı gününe kadar geçerli olacak. İstanbul Valiliği, daha önce provokatif eylemler gerekçesiyle 19-23 Mart tarihleri arasında toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasağı kararı almıştı. Valilikten yapılan bir açıklamada, saat 16.00 itibariyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi. İstanbul Valiliği’nin açıklaması şöyle aktarıldı: “19.03.2025 Valiliğimizce alınan tedbirlere ek olarak bazı yolların trafiğe kapatılmasına karar verilmiştir.”

KAPATILACAK YOLLAR VE ALTERNATİFLER

Yeni karar doğrultusunda, 22.03.2025 Cumartesi günü saat 16.00 ile 23.03.2025 Pazar günü saat 08.00 arası trafiğe kapatılacak yollar şu şekildedir: Abide-i Hürriyet Caddesi Merkez Caddesi Kesişiminden Çağlayan İstikameti ve caddeye çıkan tüm yollar, Darülaceze Caddesi Çiftecevizler Caddesi Kesişiminden Hürriyettepe İstikameti, Taş Ocağı Caddesi ile Kurşun Sokak Kesişiminden Adliye İstikameti, Eğitim Sokak ile Esin Sokak-Manolya Sokak Kesişim ve Şevket Paşa Caddesi’ne çıkan tüm yollar, Piyalepaşa Bulvarı D-100 Kuzey Ayrımları Adliye İstikameti, Vatan Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi Kesişimi gibi birçok noktada kapanışlar gerçekleşecek. Ayrıca, alternatif yollar olarak Çiftecevizler Caddesi, Sıracevizler Caddesi, Silahşör Caddesi gibi güzergahlar belirlenmiş durumda.

SARAÇHANE VE ÇEVRESİNDEKİ KAPANMALAR

Bugün saat 14.00’e kadar Saraçhane’ye çıkan birçok yol da trafik için kapatıldı. Bu kapsamda Atatürk ve Galata köprüleri, Sahil Kennedy Caddesi’nin Samatya-Sirkeci arası ve Fevzipaşa Caddesi gibi yerler kapalı oluyor. Kapalı yollar arasında Fevzipaşa Caddesi, Macar Kardeşler Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi, Vezneciler Caddesi ve Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi gibi yollar yer alıyor. Taksim Meydanı bariyerlerle kapatılırken, CHP’nin buluşma yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önünde de polis nöbet tutuyor. Vezneciler-Fatih arasındaki yollar ise kontrollü bir şekilde trafiğe açılıyor.

ANKARA VE İZMİR’DE YAPILAN DUYURULAR

Ankara Valiliği, 25 Mart’a kadar gösterilerin yasaklandığını bildirdi. Ayrıca metro kısıtlamasına gidildi ve ODTÜ, MTA, Beytepe ve BİLKENT ODTÜ metro durakları kapatıldı. ODTÜ önündeki otobüs duraklarından yolcu alınmayacağı da açıklandı. İzmir Valiliği ise 21-25 Mart tarihleri arasında her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklamasının yasaklandığını belirtti.