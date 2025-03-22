İstanbul, Ankara ve İzmir’de Eylem Yasağı Uygulandı

EYLEM YASAĞI UYGULAMASI BAŞLADI

Eylem yasağı kararı, İstanbul’un ardından Ankara ve İzmir’de de uygulanmaya başladı. Bu karar, 25 Mart Salı gününe kadar geçerli olacak. İstanbul Valiliği, daha önce provokatif eylemler olabileceği gerekçesiyle 19-23 Mart tarihleri arasında toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasağı getirmişti. Valilikten yapılan açıklamada, saat 16.00 itibariyle ek olarak bazı yolların trafiğe kapatıldığı belirtildi. İstanbul Valiliği’nin açıklaması şu şekilde: “19.03.2025 Valiliğimizce alınan tedbirlere ek olarak bazı yolların trafiğe kapatılmasına karar verilmiştir.”

KAPANACAK YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Yeni karar doğrultusunda 22.03.2025 Cumartesi günü saat 16.00 ile 23.03.2025 Pazar günü saat 08.00 arasında trafiğe kapatılacak yollar aşağıdaki gibidir: Abide-i Hürriyet Caddesi, Darülaceze Caddesi, Taş Ocağı Caddesi, Eğitim Sokak, Piyalepaşa Bulvarı, Vatan Caddesi, Kağıthane Caddesi ve daha birçok yol. Kapalı yollar arasında ayrıca Çağlayan Tünel İçi Kavşağı ve Yeniyol Caddesi de bulunmaktadır. Alternatif yollar olarak ise Çiftecevizler Caddesi, Sıracevizler Caddesi, Halaskargazi Caddesi gibi yollar önerilmektedir.

ULAŞIMDAKİ SINIRLAMALAR

Bugün saat 14.00’e kadar Saraçhane’ye çıkan birçok yol trafiğe kapatıldı. Bu kapanan yerler arasında Atatürk ve Galata Köprüleri, Sahil Kennedy Caddesi, Fevzipaşa Caddesi gibi bölgeler bulunmaktadır. Taksim Meydanı da bariyerlerle çevrili durumda. CHP’nin buluşma çağrısı yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önünde polis nöbet tutarken, Vezneciler-Fatih arasındaki yollar kontrollü şekilde trafiğe açılıyor. Taksim ve Fatih Emniyet metro durakları da kapalı.

ANKARA VE İZMİR’DE SHOW GÖSTERİ YASAKLARI

Ankara Valiliği, 25 Mart’a kadar gösterilerin yasaklandığını duyurdu. Ayrıca metro kısıtlaması da uygulanıyor. ODTÜ, MTA, Beytepe ve BİLKENT ODTÜ metro durakları kapatıldı. ODTÜ önündeki otobüs duraklarından yolcu alınmayacağı kaydedildi. İzmir Valiliği ise 21-25 Mart tarihleri arasında her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklamasının yasaklandığını açıkladı.