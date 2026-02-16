İstanbul Bakırköy’de 30 Milyon Dolar Soygunu Soruşturması İlerliyor

İstanbul Bakırköy’de otoparkta bulunan 2 araçtan 30 milyon doların çalınması olayıyla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü çalışmalarda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 11 Şubat’ta meydana gelen soygunla bağlantılı olarak 4 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Böylece, gözaltındaki şüpheli sayısı 11’e ulaştı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürmekte.

HAZIRLIKLAR YARIM KALMADI

Soruşturmanın detaylarına göre, hırsızların soygun öncesinde bir süre hazırlık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin olaya ilişkin olarak, soygundan 4 gün önce siteye sahte plakalı lüks bir otomobille girmeye çalıştığı ve burada keşif gerçekleştirdiği anlaşıldı.

SOYGUNUN DETAYLARI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Şubat’ta Bakırköy’deki bir sitede park halindeki 2 araçtan önemli miktarda para çalındığı ihbarı üzerine hemen harekete geçti. “Mağdur” olarak ifade veren Bilal Durmaz, Tahtakale’deki döviz bürosunu kapattığı için 30 milyon dolarını üç ay boyunca yaşadığı güvenlikli sitenin otoparkındaki 2 araçta sakladığını aktardı. Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin geliş ve gidiş güzergahlarını belirlemiş, bunun sonucunda bazı zanlılara ulaşmıştı. Eş zamanlı yürütülen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde gerçekleştirilen aramalarda 1 milyon 670 bin 500 dolar, 13 bin 200 lira, 860 uyuşturucu hap, iki ruhsatsız tabanca ve bir kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

PARA SAKLAMAK ZAHMETLİMİŞ

Polis, “mağdur” Bilal Durmaz’a, 30 milyon doları neden güvenli bir yerde saklamadığı ve bankaya yatırmadığı sorusunu yöneltti. Durmaz, “Yaptığım iş gereği parayı bankaya yatırıp geri çekmek benim için zahmetli oluyor, ondan dolayı parayı araçta taşıyordum. Bu paralar bana 3 aydır hiç lazım olmadığından olduğu yerde duruyordu,” ifadelerini kullandı.

AFİŞE OLAN BAĞLANTILAR

Diğer yandan, Bilal Durmaz’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen bir soruşturma dahilinde “kara para aklama” suçlamasıyla tutuklanan Taç Döviz isimli şirketin sahibi Atilla Durmaz’ın oğlu olduğu aktarıldı. İBB iddianamesinde, Taç Döviz’in 2018 yılından bu yana uluslararası para transfer sistemleri aracılığıyla “kara para aklama” faaliyetleri yürüttüğü ve birçok suç grubunun paralarını emanetçiliğini yaptığı belirtilmişti.