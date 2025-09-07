İstanbul Barajlarında Su Oranı Düşüyor

İSKİ SU ORANLARINDAKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

İstanbul’daki barajlardaki su oranları, önceki yıllara ve günlere göre yapılan karşılaştırmalarda kritik bir durum sergiliyor. Son yıllarda zorlu bir süreç geçiren barajlarda, su varlığı hızla azalıyor. Öxtra Istrancalar barajında su oranı sadece yüzde 0,43 olarak kaydedildi.

BARAJLARDAKİ SU SEVİYELERİ GÜNCELLENDİ

İstanbul’daki 10 barajda toplam su varlığı yüzde 37,59 oranında. İSKİ tarafından açıklanan güncel veriler ise şöyle; Ömerli barajı yüzde 24,03, Darlık barajı yüzde 15,92, Elmalı barajı yüzde 1,7, Terkos barajı yüzde 25,84, Alibey barajı yüzde 2,33, Büyükçekmece barajı yüzde 15,82, Sazlıdere barajı yüzde 9,85, Istrancalar barajı yüzde 0,43, Kazandere barajı yüzde 1,3 ve Pabuçdere barajı yüzde 3,07 oranında su barındırıyor.

YAĞIŞLARA RAĞMEN SU ORANLARI DEĞİŞMEDİ

Geçtiğimiz hafta sonu yaşanan yağışlar, İSKİ verilerine göre barajlardaki su seviyelerinde olumlu bir etki yaratmamış. 6 Eylül Cumartesi günü barajlarda toplam su oranı yüzde 37,82 olarak ölçülmüştü. Geçen yıl aynı tarihte, bu oran yüzde 45,02 olarak kaydedilmişti. 7 Eylül Pazar günü itibarıyla ölçülen toplam yağış miktarı ise 347,42 kg/m2; geçen yıl ise bu rakam 709,27 kg/m2 seviyesindeydi.