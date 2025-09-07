İstanbul Barajlarındaki Su Oranı Düşüyor

İstanbul Barajlarındaki Su Oranları Üzerine Açıklamalar

İSKİ, İstanbul’daki barajlarda su oranlarının geçmiş yıllara ve tarihlere göre karşılaştırmalarını yapmayı sürdürüyor. Barajlardan 5’inin su varlığının kritik seviyeye yaklaştığı bu dönemde, Istrancalar barajındaki su oranı yalnızca yüzde 0,43 olarak belirlendi. İşte İstanbul’daki barajların güncel su seviyeleri.

Güncel Su Seviyeleri

İstanbul’da yer alan 10 barajda toplam su varlığı yüzde 37,59 oranında. İSKİ tarafından açıklanan verilere göre, barajlardaki su oranları şu şekilde dağılıyor: Ömerli: % 24,03, Darlık: % 15,92, Elmalı: % 1,7, Terkos: % 25,84, Alibey: % 2,33, Büyükçekmece: % 15,82, Sazlıdere: % 9,85, Istrancalar: % 0,43, Kazandere: % 1,3, Pabuçdere: % 3,07. Yağışlı bir hafta sonuna rağmen İSKİ’nin verileri, barajlarda su oranlarının olumlu yönde bir değişim yaşamadığını gösteriyor.

Geçmiş Yıllarla Karşılaştırma

6 Eylül Cumartesi günü barajlardaki toplam su oranı yüzde 37,82 olarak ölçüldü. Bir yıl önce aynı tarihte (6 Eylül) bu rakam yüzde 45,02’ye ulaşmıştı. 7 Eylül Pazar günü itibarıyla barajlarda ölçülen toplam yağış oranı ise 347,42 kg/m2 olarak kaydedildi. Geçen yıl bu oran 709,27 kg/m2 şeklindeydi. Bu veriler, İstanbul’un su kaynaklarının yıl geçtikçe nasıl azaldığını ve barajlardaki durumun önemini ortaya koyuyor.