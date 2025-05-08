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İstanbul Barajlarının Doluluk Oranı Düşüyor

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DOLULUK ORANLARI DÜŞÜYOR

İstanbul’daki barajların doluluk oranları, İSKİ verilerine göre, dün yüzde 80,42 olarak kaydedilmişken, bugün yüzde 80,26 seviyesine geriledi. Barajların mevcut durumu ise şu şekilde şekillendi:

BARAJLARIN DOLULUK SEVİYELERİ

Ömerli barajı yüzde 93,06 doluluk oranına sahip. Darlık barajı ise yüzde 82,21 seviyesinde. Elmalı barajı yüzde 93,54 doluluk oranıyla dikkat çekiyor. Terkos barajı yüzde 80,17, Alibey barajı yüzde 60,96, Büyükçekmece barajı yüzde 70,71 ve Sazlıdere barajı yüzde 58,08 doluluk oranı gösteriyor. Istrancalar barajı yüzde 56,24 doluluk oranına ulaşırken, Kazandere barajı yüzde 93,27, Pabuçdere barajı ise yüzde 92,73 doluluk oranıyla dikkat çekiyor.

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