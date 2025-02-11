İstanbul Başsavcısıyla İlgili Paylaşım Suçlama Getirdi

İDDİANAME HAZIRLANDI

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında, sosyal medya üzerinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik yaptığı paylaşım nedeniyle “kamu görevlisine hakaret” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlarından 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame oluşturuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Başsavcı Akın Gürlek “mağdur” sıfatıyla yer aldı.

GEÇMİŞİ DE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULDU

İddianamede, şu anda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde bulunan Gürlek’in daha önce terör suçlarına bakan ağır ceza mahkemelerinde başkanlık, sulh ceza hakimliği ve Adalet Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulunduğu aktarıldı. Gürlek’in geçmişte ve halen terör örgütleri tarafından hedef haline getirildiği belirtildi. Şüpheli Cem Aydın’ın sosyal medya hesabından “retweet” şeklinde yaptığı paylaşımda Gürlek’i hedef gösterdiği, bu durumun kamu görevlisini terör örgütlerine hedef göstermesi nedeniyledir. Bu bağlamda paylaşımın ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtildi.

CEZA TALEBİ VE SONUÇ

İddianamede, Aydın’ın “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlarından 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapsedilmesi talep edildi. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan ve hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak kamu görevlerinin üstlenilmesinin yasaklandığını ifade eden maddenin uygulanması istendi. İddianame, ağır ceza mahkemesine gönderildi.