İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu’nun İfade Süreci Başladı

İMAMOĞLU GÖZALTINDA, SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı soruşturma sürüyor. Bu operasyon kapsamında toplamda 90 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların ifade işlemleri bugün başlamışken, İmamoğlu da ifadeye başladı. İmamoğlu, iki ayrı dosya ile yöneltilen suçlamalarla karşı karşıya. Bu dosyalar çerçevesinde, terör örgütü PKK ile ortak hareket etme, PKK mensuplarını işe yerleştirme, yolsuzluk ve rüşvet suçlamaları yer alıyor.

GÖZALTI SAYISI ARTIYOR

Operasyonun bir parçası olarak, İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız da gözaltına alındı. Yıldız’ın gözaltına alınmasıyla, toplam gözaltı sayısı 90’a yükseldi. Dünden itibaren, İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve Ali Nuhoğlu gibi bazı şüpheliler, sağlık kontrolü için İstanbul Tıp Fakültesi ek binasına götürüldü. İmamoğlu’nun da sağlık kontrolünün aynı yerde yapıldığı öğrenildi.

Soruşturma sürecinde İBB Başkanı İmamoğlu’nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’ne el konuldu. Şirketle ilgili bilgiler, MASAK raporunda yer aldı. Raporda, İmamoğlu İnşaat’ın yüzde 60 hissesinin Ekrem İmamoğlu’na ve yüzde 40 hissesinin babası Hasan İmamoğlu’na ait olduğu, 8 Aralık 2020-11 Aralık 2023 tarihleri arasında 117 adet taşınmaz alımı gerçekleştirdiği belirtildi. Bu taşınmazlar ve son yıllarda yaşanan para artışlarının kaynağının belirsiz olduğu ifade ediliyor. Ayrıca, Murat Ongun’a ait malvarlığına da el konulduğu bildirildi.

İBB’DEN AÇIKLAMALAR GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, soruşturma sürecinde gündeme gelen bazı iddialara yanıt verdi. İBB Tekzip isimli hesap üzerinden yapılan açıklamada, “İmamoğlu milyonluk villada gözaltına alındı.” iddiasının yer alan yerin belediye başkanlığına ait olduğu bilgisi verildi. Ayrıca, belediye iştiraki Medya A.Ş. ile Kültür A.Ş. üzerindeki usulsüz ihaleler iddialarına yanıt verildi. İBB, her iki şirketin daha önce Sayıştay denetiminden geçtiğini belirtti.

İŞE ALIMLAR HUKUKİ SÜREÇLER İÇERİYOR

Bir başka iddia ise terör örgütü destekçilerinin belediye şirketlerine alınmasıydı. İBB, işe alımların titizlikle yürütüldüğünü, adaylardan sabıka kaydı ve güvenlik soruşturmasının talep edildiğini vurguladı. “Valilik onayı olmadan hiçbir personel işe alınmamaktadır.” açıklamasında bulundu. Ayrıca, soruşturma süreciyle ilgili olarak aranan Emrah Bağdatlı’nın firar etmediği, yurt dışına yıllık izin formu ile çıktığı bildirildi.

BAKAN TUNÇ’TAN AÇIKLAMALAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İmamoğlu’na yönelik devam eden soruşturmalar hakkında bilgi verdi. İki ayrı soruşturma yürütüldüğünü belirten Tunç, “Darbe gibi ifadelerle nitelendirmek tehlikelidir.” uyarısında bulundu. Soruşturmanın hassasiyetle yürütüldüğünü belirten Tunç, yargı yetkisinin tarafsız mahkemelerce kullanıldığını vurguladı. Yargılama süreci sırasında hiç kimseye ayrıcalık tanınamayacağını söyledi.

EVİ MÜDAHALEYE UĞRADI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün sabah saat 06.00 civarında gözaltına alındı. Gözaltı kararı sonrası İmamoğlu’nun konutunda arama yapıldı ve ev çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

BELEDİYE BAŞKANLARI GÖZALTINDA

İşlem kapsamında İmamoğlu’nun yanı sıra, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve sanatçı Ercan Saatçi gibi toplamda 87 şüpheli gözaltına alındı. İlk soruşturma, “Kent uzlaşısı” adı verilen yapı ile ilgili. Bu süreçte, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan için gözaltı kararı alındı. İddialara göre, bu yapı içinde terör örgütü mensuplarının işe alındığı belirtiliyor.