İstanbul Beyoğlu’nda Elektrik Kesintisi Yaşanacak

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ BİLGİLERİ

Beyoğlu’ndaki elektrik kesintileri, Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ) tarafından duyuruldu. 16 Nisan tarihinde, İstanbul’un farklı bölgelerinde çeşitli sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. BEDAŞ’ın açıklamasına göre, Beyoğlu’nda belirlenen saatler arasında elektrik hizmetinde kesintiler meydana gelecek. “İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul’da elektrik ne zaman gelecek?” soruları yanıt arıyor.

KESİNTİLERİN NEDENLERİ VE SÜRELERİ

16 Nisan 2025 tarihinde gerçekleşecek elektrik kesintilerine dair detaylar yayımlandı. 09:00 – 12:00 saatleri arasında elektrik kesintisi, “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” nedeniyle gerçekleştirilecek. Etkilenen yerler arasında, Beyoğlu ilçesi merkezinde yer alan Arap Camii, Galata Mahkemesi gibi yerler mevcut. Bu süre zarfında iş sağlığı ve güvenliği göz önünde bulundurularak kesintiler yapılacak.

ÖNLEYİCİ BAKIM ÇALIŞMALARI

Aynı gün içerisinde 09:00 – 14:00 saatlerinde gerçekleşecek olan başka bir kesinti ise “Bakım Çalışması-Önleyici Bakım” sebebiyle oluşacak. Bu kapsamda Akman, Piyale Paşa ve Fethi Tepesi mahallerindeki bazı caddelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Ayrıca 10:00 – 15:00 saatleri arasında Abone/Şube bağlantısı nedeniyle de belirli bölgelerde elektrik kesileceği bildiriliyor.