İstanbul Beyoğlu’nda Taciz Olayı Soruşturması Tamamlandı

OLAYIN AYRINTILARI

İstanbul Beyoğlu’nda 23 Eylül 2024 tarihinde evine gitmek üzere yürüyen 25 yaşındaki İremşan A.’nın önünü kesen ve genç kızı yere düşürerek üzerine çıkan şüpheliler Ömer Konu (27) ve Semir Tarhan (31) ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki İremşan A.’nın olay günü bir gece kulübünde alkol alarak sabaha karşı 04.00 sıralarında evine gitmek üzere yola çıktığı anlatılıyor.

ŞÜPHELİLERİN DAVRANIŞLARI

İddianamede, İremşan A.’nın yürüdüğü esnada daha önceden tanımadığı şüpheliler Ömer Konu ve Semir Tarhan’ın yolunu keserek omuzuna dokundukları anlatılıyor. Müştekinin kurtulmaya çalıştığı ancak şüphelilerin kendisini köşeye sıkıştırdığı ifade ediliyor. Semir Tarhan’ın, İremşan A.’nın beline sarılarak vücudu ile ona temas ettiği, saçını okşayıp bırakmadığı ve hatta yere düşürerek üzerine çıktığı belirtiliyor.