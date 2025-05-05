İstanbul Boğazı’nda Müsilaj Tehlikesi

TEHLİKE ÇANLARI ÇALMAYA BAŞLADI

İstanbul Boğazı’nın güzelliği olan Sarıyer’de deniz yüzeyini kaplayan atıklar, müsilaj tehlikesini tekrar gündeme getirdi. Denizanası, çöpler ve ölü yosunların oluşturduğu kirlilik tabakası, sahil şeridinde belirgin hale geldi. İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, bu durumu “tehlikenin habercisi” olarak değerlendirdi.

MÜSİLAJ TEHLİKESİ ARTTI

Çetintaş, yaptığı açıklamalarda, deniz salyası olarak bilinen müsilajın geri dönüş yaptığına dikkat çekerek şu uyarıyı yaptı: “Denizanaları, ölü yosunlar ve yüzeyde biriken atıklar, deniz salyasının oluşumunu tetikliyor.” Sarıyer kıyılarındaki kirlilik oldukça belirgin bir şekilde gözlemleniyor. Rüzgarın yaz aylarında esmemesi durumunda deniz kendini temizleyemezse, müsilajın yoğunluğu artacak ve Boğaz boyunca etkisini gösterecek.

KİRLİLİK DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Boğaz’daki kirlilik, drone kameraları ile havadan görüntülendi. Çekimlerde su yüzeyinin plastik atıklarla kaplandığı, ölü denizanalarının sahil boyunca sürüklendiği ve yosunlarla birlikte yoğun bir tabaka oluşturduğu görüldü. Kıyıya vuran bu kirlilik yalnızca görsel bir kâbus değil; aynı zamanda ekosistem için büyük bir tehdit oluşturuyor.

İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Çetintaş, denizlerdeki ekolojik çökeltiye de dikkat çekerek, “Denizleri kirleten 54 faktörden biri de bu tür organik birikintilerdir.” dedi. Denizanası beyazlaşarak ölmeye başlamış durumda. Bu canlıların sıvılaşmasıyla dibe çökme durumu meydana geliyor ve oksijen kaybı giderek artıyor. Marmara ve Boğazlar’da balık popülasyonu zaten azalmışken, şu an çeşitlilik neredeyse yok denecek kadar azalmış durumda. Bu dönem göç mevsimi olmasına rağmen deniz dibinde yeterli oksijen bulunmuyor ve balıklar topluca ölüyor.

ÇÖZÜM İÇİN ACİL ADIMLAR ATILMALI

Sarıyer gibi önemli bölgelerde bile müsilajın gözleniyor olması endişe veriyor. Çetintaş, çözüm önerisi olarak “Ozon jeneratörleri gibi teknolojik sistemleri kıyılara acilen entegre etmeliyiz.” dedi. Bu cihazların sayısı çok olsa da önemli olan maliyeti artırmadan Marmara Denizi’ni kurtarmaktır. Gidişat gösteriyor ki bu yaz Boğaz’da yüzmek hayal olabilir.